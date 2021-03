Pro D2 (J23) : Carcassonne étrille Nevers

Un sixième essai magnifique

PRO D2 / 23EME JOURNEE

Jeudi 11 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

Dimanche 14 mars 2021

Un dimanche à oublier pour Nevers ! Les joueurs de la Nièvre ont reçu une véritable correction sur le terrain de Carcassonne, s'inclinant 59 à 5 avec sept essais encaissés. A la mi-temps, le score était déjà de 26-5 pour les joueurs de l'Aude. Ils ont ouvert le score dès la 3eme minute sur leur première action offensive, grâce à l'arrière Steven McMahon, bien servi par Harry Glover, au sol (10-0). Mais Nevers a réagi rapidement, dès sa première incursion dans les 22m adverses, avec un essai signé Josaia Raisuqe à la 13eme, dans le coin droit, après une belle passe de Tanguy Ménoret (10-5). L'USC ne s'est pas affolée puis a repris de l'avance avec les pénalités de Romuald Séguy, et surtout avec un nouvel essai, en infériorité numérique, signé Gaëtan Pichon après un nouveau gros travail de Glover, qui a remonté une grande partie du terrain (26-5).La deuxième période a été encore plus difficile pour les Nivernois, qui ont encore encaissé quatre essais sans pouvoir en marquer. Martin Dulon est d'abord allé aplatir en bout de ligne, côté droit (33-5, 54eme). Puis cinq minutes plus tard, c'est le deuxième ligne Rynard Landman qui a aplati au milieu de ses coéquipiers, après un gros travail des avants (38-5, 59eme). Et le sixième essai carcassonnais a sans doute été le plus beau, car tous les joueurs ont touché le ballon, pour aller de leur propre camp jusqu'à l'en-but en allant de la gauche vers la droite, Glover ayant l'honneur de conclure ce magnifique travail (45-5).Carcassonne signe donc une démonstration et s'offre une victoire à cinq points, qui lui permet de remonter à la huitième place, à neuf points du Top 6 et à désormais quatre points de son adversaire du jour.- Provence Rugby : 42-3Mont-de-Marsan -: 10-38- Valence Romans : 21-16Montauban -: 18-27- Rouen : 12-6- Béziers : 15-12Biarritz -: 21-34- Nevers : 59-5