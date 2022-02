Pro D2 (J22) : Mont-de-Marsan assure à Agen, Oyonnax tombe à Montauban

Rouen sort de la zone rouge, Grenoble flirte toujours avec

PRO D2 / 22EME JOURNEE

Jeudi 24 février 2022

Vendredi 25 février 2022

Sous pression, Mont-de-Marsan n'a pas tremblé. Alors que Bayonne avait pris la tête de la Pro D2 jeudi soir, les Landais ont répliqué avec la manière lors de la 22eme journée., grâce à trois essais (Mensa, Goneva et Naituvi) et 12 points au pied de Laousse Azpiazu. Suite à cette victoire, les Montois reprennent les commandes du championnat, avec trois longueurs d'avance sur l'Aviron. Derrière ce duo, on retrouve toujours Oyonnax qui a cependant du mal à suivre depuis quelques semaines., à cause notamment des 20 points au pied de Franck Pourteau. Dans le haut de tableau, on notera également les succès de Nevers et Carcassonne contre respectivement Provence Rugby (32-10) et Narbonne (31-10).Les 16 points au pied de Quentin Etienne ont fait beaucoup de bien aux Bretons. Dans la lutte pour le maintien, Rouen a fait la bonne opération du jour. Opposés à Aurillac, les Normands (37 points) ont gagné à domicile (30-16) et laissent la 15eme place aux Bressans (36). Au pied, Peter Lydon a marqué la moitié des points des siens.Alors que tout avait bien commencé pour le FCG à Béziers (3-0 et expulsion de Gillian Benoy), les Isérois ont encore laissé de précieux points en route en s'inclinant en fin de match (20-17). Au Stade Raoul-Barrière, la pénalité d'Adrien Latorre, ancien joueur des visiteurs, a donné la victoire à l'ASBH. A l'arrivée, le bonus défensif acquis par les joueurs de Fabien Gengenbacher semble bien maigre.- Colomiers : 37-10Bourg-en-Bresse -: 6-29- Aurillac : 30-16- Narbonne : 31-10- Oyonnax : 30-24- Provence Rugby : 32-10- Grenoble : 20-17Agen -: 27-30