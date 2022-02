Pro D2 (J21) : Mont-de-Marsan remporte le choc !

Bayonne a craqué

PRO D2 / 21EME JOURNEE

Jeudi 17 février 2022

Vendredi 18 février 2022

Le choc tant attendu de la Pro D2, entre les deux premiers Oyonnax et Mont-de-Marsan, se déroulait ce vendredi dans les Landes dans le cadre de la 21eme journée, et ce sont les Jaune et Noir qui l'ont emporté 27-20, ce qui leur permet de reprendre la tête à neuf journées de la fin avec un point d'avance sur les joueurs de l'Ain., contre un essai d'Adrian Sanday (31eme) et deux pénalités de Jules Soulan. Les Oyomen ont pris l'avantage à la 48eme sur un essai de Thomas Laclayat, mais Yoann Laousse Azpiazu a filé dans l'en-but cinq minutes plus tard (21-20), et un drop de Willem du Plessis puis une nouvelle pénalité de Coly ont scellé la victoire montoise.Troisième, Bayonne lâche du lest après sa défaite 35-14 à Béziers (11eme). Les Basques ont pourtant réussi un début de match canon avec deux essais signés Yan Lestrade (5eme) et Sirelli Maqala (12eme), mais ils n'ont ensuite plus marqué le moindre point et se sont retrouvés à 14 à deux reprises. Béziers a marqué quatre essais, par Pierre Courtaud (28eme), Jean-Baptiste Barrère (39eme, 65eme) et Watisoni Votu (73eme) pour s'offrir cette belle victoire.Les Audois menaient pourtant 9-10 à la pause grâce à l'essai d'Aurélien Azar (19eme), puis 12-17 à la 53eme suite à l'essai de Sione Feofa'Aki Tui, mais Provence a fini fort avec deux essais de Peter Betham (59eme) et Louis Marrou (73eme) pour rester dans la course aux phases finales. Ca va mal pour Montauban (7eme), qui a encaissé une troisième défaite de suite, sur le terrain de Vannes (10eme) : 22-18 avec des essais de Patrick Leafa (39eme) et Ambrose Curtis (44eme) pour les Bretons et un doublé de Kelly Meafua (62eme et 72eme) pour l'USM.Aurillac occupe la neuvième place, suite à sa défaite 27-23 à Grenoble (13eme), qui se donne beaucoup d'air. Les Isérois menaient 18-3 à la pause suite aux essais d'Adrien Seguret (29eme) et Felipe Ezcurra (39me). Les joueurs du Cantal ont marqué eux aussi deux essais en deuxième mi-temps, par Elijah Elia Niko (46eme) et Yann Tivoli (73eme) mais leur indiscipline a offert de nombreuses pénalités (5) au FCG, qui en a bien profité. Bourg-en-Bresse (14eme) fait également une bonne opération dans la course au maintien, en battant Agen (12eme) sur le score de 37-32 dans un match à six essais où le SUA menait 3-16 à la mi-temps. Théo William (44eme), Elia Elia (53eme), Vazha Kapanadze (62eme) et Malietoa Seuli Hingano ont marqué les essais bressans, et Timilaï Rokoduru (38eme) et Emilien Gailleton (41eme) les essais agenais.Un seul essai a été marqué de chaque côté (Aston Brad Fortuin à la 36eme pour le RCN ; Mathieu Bonnot à la 77eme pour les Normands). Les Audois ont désormais sept points de retard sur Rouen et dix sur Bourg-en-Bresse, premier non-relégable.- Nevers : 26-21- Montauban : 22-18- Carcassonne : 24-20- Aurillac : 27-23- Rouen : 19-16- Agen : 37-32- Bayonne : 35-14- Oyonnax : 27-20