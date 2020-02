Pro D2 (J20) : Vainqueur de Nevers, Colomiers s'empare de la première place

La Pro D2 a un nouveau leader ! Alors qu’Oyonnax, Angoulême, Grenoble et Perpignan se sont relayés à la première place du classement depuis le début de la saison, c’est désormais Colomiers qui occuper le trône à l’issue de la 20eme journée. Grâce au faux-pas des Catalans en Isère ce jeudi en ouverture, les Columérins avaient l’opportunité de continuer leur progression à l’occasion de la réception de Nevers. Et il ne fallait clairement pas être en retard car Colomiers a démarré très fort, Jules Soulan, Alexandre Manukula et Gaëtan Barlot inscrivant les trois premiers essais de leur équipe dans les 20 premières minutes. En réalité, les 40 premières minutes ont été à sens unique pour les Columérins qui ont inscrit la bagatelle de cinq essais et 36 points dans cet intervalle, ne laissant rien à part un carton jaune à Nevers, reçu par Simon Njewel.

Une double infériorité numérique qui aurait pu changer la donne

Mais les Nivernais ont eu du répondant une fois de retour sur la pelouse du Stade Michel-Bendichou. Profitant des cartons jaunes reçus en trois minutes par Thomas Dubois et Josua Vici, Nevers est totalement revenu dans le match grâce à trois essais, d’abord par Romaric Camou puis un essai de pénalité avant que Lucas Blanc ne ramène l’USON à 17 longueurs. Jules Soulan a donné un peu d’air aux Columérins peu après l’heure de jeu mais l’essai qui leur aurait offert le bonus offensif n’est jamais venu. Au contraire, les Nivernais ont réduit un peu plus l’écart à la dernière seconde grâce à Jean-Baptiste Manevy. Grâce à leur neuvième victoire de suite (39-24), Colomiers s’installe pour la première fois de la saison en tête du classement quand Nevers est désormais sixième.