Pro D2 (J20) : Battu par Carcassonne, Biarritz voit Oyonnax se rapprocher

Oyonnax attendait ça depuis décembre dernier. Vainqueur de Soyaux-Angoulême il y a dix jours, l’USO a pris le meilleur sur Provence Rugby et enchaîne de nouveau deux victoires consécutives. Un déplacement à Aix-en-Provence que les Oyonnaxiens ont démarré fort, poussant la défense provençale à la faute dès la 4eme minute, Charles Malet étant pris par la patrouille et concédant un essai de pénalité. Si les buteurs ont pris le devant de la scène, Florent Massip permettant à son équipe de revenir à un point, Provence Rugby a perdu définitivement Guillaume Piazzoli, expulsé pour un plaquage dangereux. Une infériorité numérique qui a facilité la vie d’Oyonnax qui a inscrit un deuxième essai juste avant la mi-temps par Tommy Raynaud. Le début de deuxième période a été un nouveau duel de buteurs mais, en six minutes, Aurélien Callandret puis Manu Leiataua ont ajouté deux essais pour l’USO. Réduits à treize avec un carton jaune pour Tyrone Viiga, Provence Rugby s’est rebellé et Charles Malet a aplati le premier essai de son équipe. Adrien Sanday a corsé l’addition à trois minutes de la fin du match pour offrir un succès net et bonifié à Oyonnax (19-39), qui remonte au quatrième rang quand Provence Rugby enchaîne un quatrième revers de suite.

Biarritz doit regarder dans le rétroviseur

Mais cette victoire oyonnaxienne a eu encore plus de conséquences sur le classement que prévu. Car, quelques heures plus tard, Biarritz a vu sa série de cinq victoires consécutives prendre fin à l’occasion d’un déplacement à Carcassonne. Les Basques ont totalement manqué leur entame de match, n’inscrivant aucun point pendant les 40 premières minutes. L’USC n’a pas été au diapason avec Romuald Seguy qui a ouvert le score sur pénalité avant des essais de Benoît Jasmin et José Lima qui ont permis à Carcassonne de prendre 17 points d’avance. La réaction biarrote a eu lieu juste avant la mi-temps. Alors que Clément Doumenc et Raphaël Carbou ont tous deux reçu un carton jaune en quelques secondes, la double supériorité numérique a permis à Gavin Stark d’aplatir le premier essai du BO. Un quart d’heure après la reprise, Romuald Seguy a creusé l’écart mais Lucas Peyresblanques a inscrit le deuxième essai du club basque à l’heure de jeu pour conserver un espoir d’inverser la tendance. Mais un tel scenario ne s’est pas concrétisé, Harry Glover confortant l’avantage carcassonnais. L’USC s’impose nettement (25-10) et remonte au 10eme rang. Biarritz, pour sa part, voit Oyonnax revenir à six points.



PRO D2 / 20EME JOURNEE

Jeudi 18 février 2021

Colomiers - Béziers : 12-9



Vendredi 19 février 2021

Vannes - Nevers : 17-17

Grenoble - Aurillac : 24-5

Soyaux-Angoulême - Perpignan : 17-33

Montauban - Rouen : 20-15

Valence-Romans - Mont-de-Marsan : 16-48



Dimanche 21 février 2021

Provence Rugby - Oyonnax : 19-39

Carcassonne - Biarritz : 25-10