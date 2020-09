Pro D2 (J2) : Victoire à l'arraché pour Montauban face à Biarritz

Biarritz pensait tenir la victoire à 20 minutes de la fin de leur rencontre de la 2eme journée de Pro D2 sur la pelouse de Montauban... mais des soucis de discipline ont changé la donne. Le BO a entamé la rencontre de la meilleure des manières avec un essai de Kerman Aurrekoetxea mais Maxime Mathy a répondu avant la 10eme minute. Le reste de la première période s’est résumé à un duel entre Jérôme Bosviel, auteur de deux pénalités, et Gilles Bosch, qui a marqué à trois reprises. Biarritz a conclu la première période avec un avantage de douze longueurs grâce à un essai de Johnny Dyer. Un avantage qui a fondu douze minutes après la pause avec, coup sur coup, une pénalité de Jérôme Bosviel puis un essai de Luke Stringer. Grâce à la réalisation de l’ancien international à 7 Steeve Barry, le BO a pensé avoir fait le plus dur mais quatre fautes et quatre pénalités pour Montauban et un Jérôme Bosviel imperturbable dans les onze dernières minutes ont permis à Montauban de faire la différence (33-30) pour sa première sortie de la saison.



PRO D2 / 2EME JOURNEE

Jeudi 10 septembre 2020

Aurillac - Grenoble : 26-13



Vendredi 11 septembre 2020

Nevers - Valence Romans : 33-11

Provence Rugby - Vannes : 24-10



Samedi 12 septembre 2020

Béziers - Angoulême : 24-28



Dimanche 13 septembre 2020

Montauban - Biarritz : 33-30

16h00 : Carcassonne - Oyonnax



Reportés à une date ultérieure

Colomiers - Rouen

Perpignan - Mont-de-Marsan