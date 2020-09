Pro D2 (J2) : Une équipe de Béziers trop indisciplinée s'incline face à Angoulême

Pour sa première sortie à domicile après un été chaotique, Béziers est passé à côté de son match. Face à une équipe d’Angoulême qui a chuté à domicile lors de la 1ere journée face à Provence Rugby, les joueurs de l’ASBH ont été beaucoup trop souvent mis à la faute pour espérer un autre résultat qu’une défaite. Après une première pénalité signée Thomas Zénon, Dorian Jones, qui est responsable de tous les points de son équipe, a inscrit le premier et seul essai du SAXV dans cette rencontre à la 7eme minute avant que le buteur angoumoisin ne rajoute lui-même trois points. Grâce à deux coups de pied de Zénon, l’ASBH s’est rapprochée à une longueur avant dix dernières minutes difficiles. En effet, Angoulême a pu ajouter neuf points au pied alors que Robert Ebersohn a pris un carton jaune.

Béziers n’a commencé à jouer qu’une fois à quatorze

La deuxième période est partie sur un tempo moins intense avec, toutefois, trois points ajoutés au pied par Tristan Tedder pour les Biterrois... qui ont vite été rattrapés par leurs démons. En dix minutes, ils ont permis à Dorian Jones de rajouter neuf points au total d’Angoulême alors que Jarrod Poï, entré en jeu à la 52eme minute, a pris un carton rouge neuf minutes plus tard. C’est alors que les joueurs de Béziers, avec l’énergie du désespoir, ont lâché les chevaux et mis sous pression une défense angoumoisine qui n’a pas tenu. Marco Pinto Ferrer puis Jeffrey Williams ont aplati deux essais dans les dix dernières minutes pour ramener l’ASBH à quatre longueurs,, la deuxième transformation étant manquée avec un renvoi mal réceptionné qui n’a pas permis une dernière offensive et ce qui aurait eu les airs d’un hold-up. Angoulême s’impose (24-28) et efface son entame de saison manquée.



PRO D2 / 2EME JOURNEE

Jeudi 10 septembre 2020

Aurillac - Grenoble : 26-13



Vendredi 11 septembre 2020

Nevers - Valence Romans : 33-11

Provence Rugby - Vannes : 24-10



Samedi 12 septembre 2020

Béziers - Angoulême : 24-28



Dimanche 13 septembre 2020

14h00 : Montauban - Biarritz

16h00 : Carcassonne - Oyonnax



Reportés à une date ultérieure

Colomiers - Rouen

Perpignan - Mont-de-Marsan