Pro D2 (J2) : Nevers large vainqueur de Valence Romans, Provence Rugby passe en tête

La passe de deux est pour Provence Rugby et non Vannes. Dans l’affiche de la 2eme journée de Pro D2 entre équipes ayant remporté leur premier match de la saison, ce sont les Provençaux qui ont eu le dernier mot. Un match qui n’a pas démarré sous les meilleurs auspices, la première période étant sous le signe de l’indiscipline. Les Vannetais ont commis trop de fautes, offrant à Florent Massip cinq opportunités de marquer au pied, l’ancien Clermontois Nick Abendanon ne répondant qu’à une reprise peu avant la demi-heure de jeu. Une fin de première mi-temps qui a également vu Phil Kité et Wandrille Picault recevoir chacun un carton jaune en deux minutes. Il a fallu attendre la 53eme minute pour voir le premier et seul essai du match inscrit par... le RCV ! Joseph Edwards a aplati à l’issue d’une action sur laquelle Charles Malet a laissé les joueurs aixois à quatorze sur carton jaune. Toutefois, grâce à trois pénalités de Florent Massip, Provence Rugby assure l’essentiel (24-10) et s’installe seul en tête du championnat.

Nevers débloque son compteur

Battu d’entrée par Grenoble, Nevers a remis les pendules à l’heure et ce sont les joueurs de Valence Romans qui en ont fait les frais. Luka Plataret n’a eu besoin que de six minutes pour ouvrir la marque pour l’USON avant un échange de pénalités entre Maxime Javaux pour le VRDR et Loïc Le Gal pour les Nivernais, qui en rajouté une peu avant la demi-heure de jeu. C’est à ce moment que Sean Dougall a inscrit le seul essai drômois dans cette rencontre. Guram Papidze lui a répondu peu avant la mi-temps. La deuxième période a été à sens unique pour Nevers car, après une deuxième pénalité signée Maxime Javaux, Janic Tarrit et Issam Hamel ont mis l’USON sur le chemin du bonus offensif, confirmé à sept minutes du terme de la rencontre par un essai de pénalité. Nevers s’impose nettement (33-11) et se lance complètement dans cette saison. Pour Valence Romans, la victoire face à Colomiers n’a pas été confirmée.



PRO D2 / 2EME JOURNEE

Jeudi 10 septembre 2020

Aurillac - Grenoble : 26-13



Vendredi 11 septembre 2020

Nevers - Valence Romans : 33-11

Provence Rugby - Vannes : 24-10



Samedi 12 septembre 2020

21h00 : Béziers - Angoulême



Dimanche 13 septembre 2020

14h00 : Montauban - Biarritz

16h00 : Carcassonne - Oyonnax



Reportés à une date ultérieure

Colomiers - Rouen

Perpignan - Mont-de-Marsan