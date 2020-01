Pro D2 (J16) : Victoire importante pour Vannes, qui se rapproche du Top 6

#PROD2 #SMRRCV | J16

Mont-de-Marsan y a cru jusqu’au bout

Vannes reste au contact. Alors que Nevers et Biarritz ont signé des succès bonifiés ce vendredi, le RCV a su réduire l’écart dans la course aux places qualificatives pour les phases finales. En déplacement à Mont-de-Marsan, les Vannetais se sont imposés d’une courte marge mais ont assuré l’essentiel. Les 25 premières minutes ont vu les deux équipes se tenir en respect avec deux pénalités pour Hilsenbeck avant qu’Azpiazu ne réponde. Les Bretons, dans la foulée, ont inscrit le premier essai de la rencontre par l’intermédiaire de Chalmers. Avec dix points de retard après une demi-heure de jeu, les Montois ont lâché les chevaux afin d’espérer un bon résultat dans cette rencontre et creuser l’écart sur la zone de relégation.Naituvi, juste avant la mi-temps, a pu aplatir le premier essai de Mont-de-Marsan pour ramener son équipe à trois longueurs à la mi-temps. Toutefois, le deuxième acte a vu les défenses prendre le pas sur les attaques avec seul Fry qui a aplati le deuxième essai vannetais dans cette rencontre à l’heure de jeu. Les Montois, réduits au silence en attaque, n’ont pu compter que sur l’indiscipline de leurs adversaires pour inscrire deux pénalités par Azpiazu et échouer à deux points (16-18). Une victoire qui permet à Vannes de remonter à la septième place, à trois longueurs de Nevers quand Mont-de-Marsan s’en sort avec le bonus défensif, qui lui permet de compter dix points d’avance sur Rouen, premier relégable.