Pro D2 (J16) : Un nul pour débuter l'année

Un septième match nul cette saison en Pro D2 ! Pour le tout premier match de l'année 2022, Agen et Bayonne n'ont pas pu se départager, et se sont quittés sur le score de 16-16 à Armandie, avec un essai inscrit de chaque côté. Un résultat frustrant pour les deux équipes, car Agen a mené pendant 66 minutes, alors que Bayonne a eu la balle de match, mais Manuel Ordas a manqué son drop. Le SUA, qui n'a remporté que quatre matchs cette saison, a bien entamé la rencontre en marquant le premier essai. A la 10eme minute, alors que les Agenais évoluaient à 14 suite au carton jaune écopé par Timilai Rokoduru pour avoir empêché la libération du ballon, Kolinio Ramoka est parvenu à aplatir. Après une pénalité jouée rapidement à 30m, Paul Graou a trouvé Harry Sloan qui a lancé le centre fidjien, qui a marqué en rebondissant au sol avant de franchir la ligne (10-3). Raphaël Lagarde et Gaëtan Germain se sont répondus au pied, et le score était de 13-6 à la mi-temps.

Bayonne revient à trois points du leader

A la reprise, Agen a ajouté trois nouveaux points grâce à Danré Gerber, mais le SUA n’a pas tenu la distance. A la 68eme, Bayonne a en effet inscrit son seul essai de la partie, par son talonneur Torsten van Jaarsveld. A l’origine de l’action avec une touche côté gauche, le Namibien a été à la conclusion, après plusieurs rucks et une belle passe de Matis Perchaud. Germain a transformé puis a inscrit une nouvelle pénalité à la 76eme. Les deux équipes étaient alors à égalité, et deux minutes après la sirène, l’Aviron s’est procuré une balle de match, et a tenté son tout premier drop de la saison. Mais Manuel Ordas a vu le ballon passer à droite des poteaux. Avec ces deux points, les Basques reviennent à trois points du leader Mont-de-Marsan, qui recevra Carcassonne vendredi. De son côté, Agen s’éloigne un peu de la zone rouge, avec désormais six points d’avance sur l’avant-dernier, Bourg-en-Bresse, qui se rendra à Rouen vendredi.



PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 6 janvier 2022

Agen - Bayonne : 16-16



Vendredi 7 janvier 2022

19h30 : Provence - Béziers

19h30 : Vannes - Nevers

19h30 : Montauban - Colomiers

19h30 : Mont-de-Marsan - Carcassonne

19h30 : Rouen - Bourg-en-Bresse

19h30 : Aurillac - Narbonne

20h45 : Oyonnax - Grenoble