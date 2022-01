Pro D2 (J16) : Mont-de-Marsan assure, Bourg-en-Bresse seul vainqueur à l'extérieur

Si le covid a grandement perturbé les dernières semaines en Top 14, pas de problèmes en revanche en Pro D2, où aucun match n'a été reporté à ce jour. La 16eme journée a pu se dérouler sans encombre, et elle a permis au leader Mont-de-Marsan de signer une treizième victoire, contre Carcassonne (7eme). Le Stade Montois a débuté cette année 2022 qui pourrait être marquée par son retour en Top 14, neuf ans après l'avoir quitté, par un succès 25-10. Alors que le score était de 10-10 à la mi-temps, avec un essai de William Wavrin (13eme) côté montois et de Tim Agaba (26eme) côté carcassonnais, les Landais ont remporté la deuxième mi-temps, et donc le match, grâce à cinq pénalités de Léo Coly et Yoann Laousse Azpiazu.

Vannes va mieux

A la quatrième place, on retrouve Montauban, qui a signé une belle victoire 22-8 contre Colomiers (6eme), qu'il dépasse au classement. Comme à Mont-de-Marsan, seulement deux essais ont été inscrits, en première mi-temps (Maselino Paulino pour Montauban à la 33eme, Clément Chartier pour Colomiers à la 8eme) et l'USM a pris le large en deuxième grâce aux pénalités de Jérôme Bosviel. Mauvaise soirée en revanche pour Nevers, cinquième, qui a subi une deuxième défaite consécutive, sur la pelouse de Vannes (35-23). Après un début de saison catastrophique, les Bretons vont mieux (10emes) et se sont imposés en marquant quatre essais, par Francisco Gorrissen (7eme), Branden Holder (18eme et 47eme) et Patrick Leafa (27eme). Quentin Etienne a ajouté quinze points au pied, alors que les essais nivernais ont été inscrits par Quentin Beaudaux (34eme) et Shaun Adendorff (40eme).

La bonne opération pour Bourg-en-Bresse

Aurillac, huitième, a enfoncé un peu plus la lanterne rouge Narbonne en l'emportant 18-13 grâce à des essais d'Elijah Elia Niko (30eme et 62eme) et Marc Palmier (80eme), contre un essai de Christophe David (48eme). A noter que les Audois ont joué à quatorze pendant 50 minutes suite au carton rouge reçu par Jordan Rochier. Dans un match du ventre mou, Provence (9eme) a dominé Béziers (11eme) sur le score de 20-15 grâce à des essais signés Enzo Selponi (46eme) et Charles Malet (54eme). Enfin, la seule victoire à l'extérieur de la soirée est à mettre à l'actif de Bourg-en-Bresse, avant-dernier, qui a remporté une victoire capitale à Rouen (13eme) : 11-18 avec des essais de Hugo Dupont (10eme) et Zauri Tevdorashvili (77eme) contre un essai d'Abdelkarim Fofana (40eme+1). Les Bressans reviennent à deux points de la 14eme place, alors que les Normands concèdent leur cinquième défaite de suite.



PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 6 janvier 2022

Agen - Bayonne : 16-16



Vendredi 7 janvier 2022

Provence - Béziers 20-15

Vannes - Nevers : 35-23

Montauban - Colomiers : 22-8

Mont-de-Marsan - Carcassonne : 25-10

Rouen - Bourg-en-Bresse : 11-18

Aurillac - Narbonne : 18-13

21h00 : Oyonnax - Grenoble