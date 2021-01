Pro D2 (J16) : Colomiers sur le podium

Carcassonne n'a jamais gagné à Colomiers depuis sa montée en Pro D2 en 2010, et la série s'est poursuivie ce jeudi en ouverture de la 16eme journée. L'USC, douzième du classement, s'est en effet inclinée 37-13 sur le terrain des Columérins, troisièmes. Alors que Thomas Girard et Lucas Méret avaient marqué les premiers points de leur équipe au pied (6-3), Colomiers a inscrit le premier essai du match à la 19eme par son talonneur Hika Elliott, qui a aplati après une touche côté gauche et un ballon porté, en supériorité numérique juste après le carton jaune écopé par Thomas Sauveterre (13-3). A la sirène, Colomiers a ajouté un nouvel essai par Grégoire Maurino près des poteaux, bien servi par son ailier (23-6, mt). Au retour des vestiaires, les locaux ont enfoncé le clou dès la 45eme minute par Josua Vici (28-6) suite à une belle action collective, puis seize minutes plus tard, Youssef Saaidia a marqué l’essai du bonus offensif après un ballon porté (37-6). A un quart d’heure de la fin, Raphaël Carbou a sauvé l’honneur pour les Audois suite à un maul (37-13). Mais c’est bel et bien une victoire à cinq points pour Colomiers, qui reste sur le podium en attendant le choc face à Perpignan la semaine prochaine. De son côté, l’USC n’a plus que quatre points d’avance sur la zone rouge.



PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 14 janvier 2021

Colomiers – Carcassonne : 37-13

Vannes – Biarritz



Vendredi 15 janvier 2021

19h00 : Grenoble – Soyaux-Angoulême

19h00 : Aurillac – Béziers

19h00 : Valence-Romans – Rouen

20h45 : Nevers – Provence



Samedi 16 janvier 2021

19h00 : Mont-de-Marsan – Perpignan

19h00 : Montauban – Oyonnax