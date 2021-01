Pro D2 (J16) : Aurillac facile vainqueur de Béziers, Nevers Grenoble et Valence Romans sur leur lancée

Grenoble retrouve bien des couleurs. Après avoir signé quatre défaites de suite pour finir l’année 2020, le FCG tient une bien meilleure forme en 2021 avec, ce vendredi face à Soyaux-Angoulême, une deuxième victoire de suite. Réduits à quatorze après 25 minutes à la suite du carton rouge reçu par Ole Avei, les Angoumoisins ont su réagir. Alors que Karim Qadiri a bien lancé les Grenoblois en début de rencontre, Steeve Blanc-Mappaz a conforté l’avantage du FCG, deux pénalités de Mathieu Ugalde permettant au SAXV de réduire l’écart à neuf longueurs à la pause. L’entame de deuxième période a été angoumoisine avec deux essais en six minutes signés German Kessler et Théo Velten, permettant au club charentais de passer devant. Mais des réalisations de Deon Fourie et Karim Qadiri autour de l’heure de jeu permet à Grenoble de s’imposer (25-20), enfonçant un peu plus Soyaux-Angoulême à la dernière place. Pour sa part, Nevers a eu chaud face à Provence Rugby. Des Provençaux qui ont profité de l’indiscipline pour mener au score grâce à deux pénalités de Florent Massip mais deux essais en six minutes marqués par Julien Kazubek puis Romaric Camou ont permis à l’USON de compter cinq points d’avance à la mi-temps. Le deuxième acte a vu les Neversois corser l’addition au pied avant cinq minutes plus difficiles. En effet, après l’essai de Charles Brousse, Dave Lolohea a été expulsé pour une charge irrégulière dans un ruck. Dans la dernière minute, les Provençaux ont eu deux opportunités de mettre sous pression l’USON en cherchant la touche sur pénalité mais Florent Massip puis Nicolas Bézy ont échoué, offrant la victoire à Nevers (23-19) qui prend sept points d’avance sur son adversaire du soir.

Aurillac a frappé fort

Si Grenoble pointe à la dixième place provisoire, Aurillac passe devant au bénéfice du point de bonus offensif obtenu face à Béziers. Si Alvar Gimeno a bien lancé l’ASBH, AJ Coertzeen a bien répondu avant qu’un duel de buteurs entre Thomas Salles et Adrien Latorre ne marque la rencontre jusqu’à l’heure de jeu. Déjà devant au score, les Aurillacois ont ajouté trois essais en un quart d’heure par Albert Valentin, Paul Boisset et Reece Hewat pour arracher le bonus offensif à moins de deux minutes de la sirène. Aurillac s’impose ainsi très nettement (43-13) et revient à un point de Béziers, battu pour la deuxième fois de suite. Pour Valence Romans, la réception de Rouen a été l’occasion de signer un troisième succès consécutif. Une rencontre qui a tardé à trouver son rythme, la première période voyant Jordan Michallet réussir deux pénalités pour les Rouennais contre une seule pour Maxime Javaux et le VRDR. C’est dix minutes après la pause que Jonathan Quinnez a marqué le seul essai de la rencontre pour offrir une victoire de cinq longueurs à Valence Romans (14-9), qui creuse provisoirement un petit écart sur la zone de relégation.



PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 14 janvier 2021

Colomiers – Carcassonne : 37-13

Vannes – Biarritz : 14-16



Vendredi 15 janvier 2021

Grenoble - Soyaux-Angoulême : 25-20

Aurillac - Béziers : 43-13

Valence Romans - Rouen : 14-9

Nevers - Provence Rugby : 23-19



Samedi 16 janvier 2021

19h00 : Mont-de-Marsan – Perpignan

19h00 : Montauban – Oyonnax