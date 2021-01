Pro D2 (J15) : Vannes et Grenoble gagnent à l'extérieur

En attendant le déplacement de Perpignan à Provence samedi, Vannes est assuré de rester 48 heures en tête de la Pro 2, après 15 matchs joués, soit la moitié de la saison régulière. Les Bretons sont allés s'imposer pour la première fois de leur histoire sur la pelouse de Colomiers (4eme), sur le score de 20-19 (9-3, mt). Si la première mi-temps n'a vu que des pénalités (trois pour le Columérin Thomas Girard, une pour le Vannetais Pierre Popelin), trois essais sont intervenus en deuxième. C'est d'abord Bastien Vergnes (43eme) qui a inscrit le premier essai de sa carrière, pour Colomiers, côté droit après une course de 25 mètres (16-3). Puis Théo Béziat lui a répondu sept minutes plus tard après une touche côté droit suivie d'un maul, jusqu'à la ligne (16-10). Popelin a ajouté une nouvelle pénalité (16-13), Girard aussi (19-13), et à 14 contre 15, Vannes est allé arracher la victoire grâce à Cyril Blanchard, sur un essai copie conforme du premier essai breton. Popelin a transformé (19-20), et Girard a manqué deux pénalités longue distance qui auraient pu offrir la victoire à Colomiers, la deuxième retombant juste derrière la barre. Les Columérins doivent donc se contenter du bonus défensif.

Grenoble remporte un match fou

Leur joie au coup de sifflet final voulait tout dire ! Les Grenoblois ont mis fin à une série de sept défaites à l'extérieur, et se sont imposés pour la première fois depuis le 25 janvier 2020 en dehors de leurs bases, ce jeudi à Grenoble (27-35). Complètement passés à côté de leur première mi-temps (24-3), les Isérois ont signé une deuxième période de feu pour renverser les joueurs de l'Ain. A la pause, malgré la température négative, Oyonnax avait déjà le bonus offensif virtuel en poche, après avoir marqué trois essais, par Taylor Paris dès la 3eme minute après un coup de pied contré d'Enzo Selponi et un rebond favorable, puis à la 18eme par Bilel Taieb après un long de jeu près de la ligne, et cinq minutes plus tard par Thompas Laclayat après une série de pick-and-go. Mais les Grenoblois sont revenus des vestiaires complètement transformés ! Trente secondes après le coup d'envoi, Karim Kadiri allait aplatir dans le coin gauche (24-8). A la 48eme, Jean-Charles Orioli marquait après une touche côté gauche puis un maul (24-15). A 15 contre 14 après le carton reçu par Loïc Crédoz, Julien Ruaud a ajouté un essai en surgissant près des poteaux, ce qui a permis au FCG de prendre l'avantage (24-25), à un quart d'heure de la fin. Yohan Le Bourhis a redonné l'avantage à Oyonnax (27-25) puis Enzo Selponi lui a répondu, en touchant la transversale (27-28), et c'est finalement ce même Selponi qui a scellé la victoire grenobloise, après une touche, alors qu'Oyonnax jouait à 14 après le carton rouge reçu par Josh Strauss pour un coup d'épaule au niveau de la tête. En plus du match, les Oyomen ont sans doute perdu pour une longue période Sacha Zegueur, touché au genou. Ils restent troisièmes du classement, alors que Grenoble remonte à la onzième place.



PRO D2 / 15EME JOURNEE

Jeudi 7 janvier 2021

Colomiers – Vannes : 19-20

Oyonnax – Grenoble : 27-35



Vendredi 8 janvier 2021

19h00 : Rouen – Aurillac

19h00 : Biarritz – Valence Romans

19h00 : Béziers – Nevers

19h00 : Soyaux-Angoulême – Mont-de-Marsan



Samedi 9 janvier 2021

21h00 : Provence – Perpignan



Reporté : Carcassonne - Montauban