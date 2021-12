Pro D2 (J14) : Oyonnax revient sur Mont-de-Marsan

Battu à Grenoble jeudi en ouverture de la 13eme journée de Pro D2, Mont-de-Marsan pouvait voir revenir Oyonnax sur ses talons en cas de victoire des joueurs de l'Ain à Provence (11eme). Et c'est bel et bien ce qu'il s'est passé ! Les Oyomen ont signé une belle victoire 27-33 et reviennent donc à deux points du leader. A la mi-temps, les Provençaux menaient 21-20 grâce à trois essais signés Enzo Selponi (10eme), Peter Betham (23eme) et Nadir Bouhedjeur (37eme), contre des essais de Manu Lelataua (19eme) et Théo Millet (26eme). Mais Charlie Cassang (53eme) a ajouté un nouvel essai pour Oyonnax en deuxième période, alors que Provence n'a inscrit que deux pénalités. C'est donc une sixième victoire de suite pour les Rouge et Noir !

Un triplé pour Hamel

L'Aviron Bayonnais (3eme) ayant vu son match être reporté à dimanche en raison des inondations, Colomiers (4eme) en profite pour revenir à deux points des Basques. Après deux défaites d'affilée, les Columérins ont relevé la tête, en dominant sans trop trembler Bourg-en-Bresse, avant-dernier (27-10). Les Haut-Garonnais, qui avaient encaissé le premier essai, signé Thibaut Perrette (16eme), en ont marqué un à leur tour grâce à Thomas Larrieu (31eme) à 15 contre 13. Les Bressans ont ensuite tenu jusqu'à l'heure de jeu (13-10), avant d'encaisser deux essais par Guillaume Tartas (63eme) et Peni Rokoduguni (72eme). Nevers (5eme), de son côté, a enchaîné une troisième victoire, en écrasant Agen (14eme) sur le score de 41-8, avec un triplé d'Issam Hamel (46eme, 68eme, 72eme) et un essai de Christian Guetang Ambadlang (76eme), contre un essai de Tevita Rallevu (59eme).

Le derby de l'Aude pour Carcassonne

A la septième place, on retrouve Carcassonne, qui a enfoncé un peu Narbonne en remportant le derby de l'Aude 22-27. Clément Doumenc (2eme), Guillaume Martocq (30eme) et Aurélien Azar (62eme) ont inscrit les essais de l'USC, alors que seul Jason Robertson (21eme) est allé dans l'en-but du côté du RCN, qui compte désormais quatre points de retard sur le premier non-relégable. Pour voir du spectacle, ce n'est en revanche pas du côté d'Aurillac (8eme) qu'il fallait se déplacer. Les joueurs du Cantal ont certes assuré l'essentiel en battant Vannes (13eme), mais sur un très petit score : 9-3 avec des pénalités de Marc Palmier pour Aurillac (dont une à la dernière minute qui a privé le RCV du bonus défensif) et une de Christopher Hilsenbeck pour les Bretons. Battu lors de ses trois derniers matchs, Béziers a profité de la réception de Rouen pour renouer avec la victoire : 34-29 dans un match à six essais (Jean-Baptiste Barrère à la 3eme, Marco Pinto Ferrer à la 35eme et à la 44eme et Adrien Latorre à la 66eme pour l'ASBH ; Belgium Tuagagaloa à la 5eme et Karlen Asieshvili à la 71eme pour les Normands).



PRO D2 / 14EME JOURNEE

Jeudi 9 décembre 2021

Grenoble - Mont-de-Marsan : 32-19



Vendredi 10 décembre 2021

Colomiers - Bourg-en-Bresse : 27-10

Provence - Oyonnax : 27-33

Narbonne - Carcassonne : 22-27

Aurillac - Vannes : 9-3

Nevers - Agen : 41-8

Béziers - Rouen : 34-29



Dimanche 12 décembre 2021

15h30 : Bayonne - Montauban