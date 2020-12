Pro D2 (J13) : Vannes tenu en échec

Perpignan est assuré de rester leader de Pro D2 à la fin de ce week-end. L'USAP, vainqueur jeudi à Valence Romans, pouvait voir Vannes lui repasser devant en cas de victoire des Bretons à Carcassonne (11eme) vendredi, mais les Vannetais ont été tenus en échec dans l'Aude : 6-6. Aucun essai n'a été inscrit lors de cette rencontre, Hilsenbeck inscrivant deux pénalités pour les Bretons en première mi-temps et Seguy pour les Audois en deuxième. Provence Rugby grimpe à la cinquième place, suite à sa large victoire 32-9 sur Béziers (8eme). Les Provençaux ont inscrit deux essais, en deuxième mi-temps, par Zambell et un essai de pénalité, et Massip a marqué tous les points au pied, alors que Tedder a marqué trois pénalités côté biterrois.

Angoulême et Rouen respirent

A la sixième place, on retrouve Biarritz, qui a concédé le deuxième match nul de la soirée, à domicile contre Mont-de-Marsan (15eme) : 15-15. Là aussi, il n'y a pas eu d'essais lors de cette rencontre, Bosch inscrivant tous les points basques sur pénalité, tout comme Loustalot puis Saubusse côté montois. Angoulême, 14eme, s'est donné un peu d'air en remportant son troisième match de la saison, contre Aurillac (9eme), sur le score de 22-13. Lafitte et Kessler ont marqué les deux essais charentais en deuxième mi-temps (Jones ayant marqué les points au pied), alors que les joueurs du Cantal ont scoré sur deux pénalités de Salles et un essai de pénalité en fin de match. Enfin, Rouen (13eme) s'est relancé dans ce championnat en battant Montauban (10eme) 22-8, avec trois essais à la clé, signés Milhorat (doublé) et Lafond. En face, Mathy a marqué le seul essai des Montalbanais, qui n'ont pas inscrit le moindre point en deuxième mi-temps (14-0). Samedi, le choc de cette 13eme journée mettra aux prises Oyonnax, troisième, à Nevers, 7eme.



PRO D2 / 13EME JOURNEE

Jeudi 10 décembre 2020

Valence Romans - Perpignan : 9-28

Colomiers - Grenoble : 15-12



Vendredi 11 décembre 2020

Rouen - Montauban : 22-8

Carcassonne - Vannes : 6-6

Biarritz - Mont-de-Marsan : 15-15

Soyaux-Angoulême - Aurillac : 22-13

Provence - Béziers : 32-9



Samedi 12 décembre

21h00 : Oyonnax - Nevers