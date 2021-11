Pro D2 (J12) : Quatre à la suite pour le Stade Montois

Quatrième victoire d'affilée pour Mont-de-Marsan, plus que jamais en tête de la Pro D2 ! Après Nevers, Bayonne et Aurillac, c'est Béziers qui a mordu la poussière face au Stade Montois. Ou plutôt la boue car la rencontre s'est déroulée sous la pluie, pour ce match d'ouverture de la 12eme journée. Les Jaune et Noir sont allés s'imposer 22-32 dans l'Hérault à l'issue d'une rencontre où ils ont pourtant marqué moins d'essais (deux contre trois pour l'ASBH). Les Landais pensaient peut-être que la soirée allait être très tranquille lorsqu'ils menaient 3-17 après seulement treize minutes. Simon Renda (8eme) avait en effet inscrit le premier essai du match, en héritant du ballon côté gauche, sur une passe de Pierre Sayerse suite à un coup de pied à suivre de Simao Broeiro Bento (3-10). Puis cinq minutes plus tard, Jean-Luc Innocente a filé dans l'en-but, après un bon travail de Michael Faleafa (3-17, 13eme). Mais Béziers n'a rien lâché, et a fait une partie de son retard à la sirène, grâce à Nicolas Plazy, trouvé sur le côté gauche par Charly Malié après une mêlée à 5 mètres.

Un doublé pour Barrère

A la reprise, les Biterrois ont poursuivi sur leur lancée et ont marqué deux essais aux 48eme et 57eme minutes, par le troisième ligne Jean-Baptiste Barrère. Il a d'abord trouvé la faille sur un ballon porté et une énorme poussée, puis en marquant en force après un long temps de jeu biterrois et une belle avancée de Sias Koen puis Marco Pinto Ferrer. A ce moment-là, Béziers n'était plus mené que 22-26, mais Mont-de-Marsan a profité de deux pénalités, signées Léo Coly, pour creuser à nouveau l'écart et s'imposer de dix points. Grâce à cette dixième victoire en douze matchs, les Landais comptent neuf points d'avance sur Oyonnax, qui ira à Agen vendredi. Béziers est sixième.



PRO D2 / 12EME JOURNEE

Jeudi 25 novembre 2021

Béziers - Mont-de-Marsan : 22-32



