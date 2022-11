Pro D2 (J10) : Oyonnax prend le large

Oyonnax s’est promené

L’occasion était trop belle pour Oyonnax. Ce jeudi, en ouverture de la 10eme journée de Pro D2, Agen a été surpris sur la pelouse de Soyaux-Angoulême (16-12) et a dû se contenter du point de bonus offensif. Au moment de recevoir Rouen ce vendredi au Stade Charles-Mathon, les joueurs du Haut-Bugey savaient qu’un succès contre le club normand serait synonyme d’un écart grandissant avec leur principal poursuivant au classement. Les joueurs de Joe El Abd et Vincent Debaty n’ont pas fait de détail contre une équipe qui restait pourtant sur trois succès de suite en championnat. Si Thibault Olender a ouvert le score sur pénalité pour les Rouennais au bout de deux minutes avant de voir JT Jackson ajouter trois nouveaux points dix minutes plus tard, Tommy Raynaud a entre-temps mis l’USO sur de bons rails dans une première période qu’ils ont nettement dominée. Benjamin Geledan a corsé l’addition à la moitié de ce premier acte avant d’être imité par Florian Vialelle à peine trois minutes plus tard. Jules Soulan y est allé de son essai peu après la demi-heure de jeu.C’est alors que Rouen a poussé pour réagir et cela s’est matérialisé par l’essai signé Julien Ruaud et transformé par Thibault Olender. Sept points qui ont toutefois été les derniers du RNR dans cette rencontre. En effet, alors que Rory Grice a corsé l’addition juste avant le retour aux vestiaires, le deuxième acte a été à sens unique en faveur d’Oyonnax. Kévin Lebreton a donné le ton quatre minutes après la reprise et a été imité peu de temps après par Benjamin Geledan, qui a signé son doublé. Le dernier quart d’heure de la rencontre a vu tout d’abord Teddy Durand se signaler avec le huitième essai de l’USO. Joe Ravouvou, quant à lui, a attendu les tous derniers instants de la rencontre pour aller conclure la rencontre. Avec cette très nette victoire (61-13), Oyonnax compte désormais six points d’avance sur Agen et désormais sept sur Grenoble, qui a signé un troisième succès de rang sur la pelouse de Carcassonne (14-23) quand Vannes s’installe à la quatrième place du classement après sa victoire sur la pelouse de Nevers (14-23).