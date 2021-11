Pro D2 (J10) : Oyonnax prend la deuxième place, Mont-de-Marsan toujours solide leader

Mont-de-Marsan est plus que jamais leader de Pro D2. Au lendemain de la deuxième victoire de la saison d’Agen face à Montauban, les Montois ont remporté le duel entre les deux premiers du classement face à Bayonne. Une rencontre qui a démarré très fort avec l’essai d’Uzair Cassiem pour l’Aviron dès la 3eme minute auquel Mont-de-Marsan a répondu en poussant à la faute leurs adversaires pour obtenir un essai de pénalité. Les buteurs ont alors pris le devant de la scène. Après une réussite de Léo Coly, Maxime Lafage a envoyé le ballon entre les poteaux à trois reprises. Le Stade Montois est revenu à un point à la mi-temps par l’intermédiaire de Willie du Plessis. Le deuxième acte a été à sens unique pour le leader de Pro D2 face à une équipe de Bayonne muette. Après deux nouvelles pénalités, Léo Banos et Nicolas Garrault en cinq minutes ont scellé le sort de la rencontre. Avec cette victoire bonifiée (14-33), Mont-de-Marsan consolide sa première place quand Bayonne cède sa deuxième place à… Oyonnax ! L’USO s’est promenée sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Deux essais de Tommy Raynaud et Luke Hamilton ont permis au club du Haut-Bugey de se détacher. Un ascendant confirmé par Jules Soulan, Sacha Zegueur et Rory Grice dans les 20 premières minutes du deuxième acte. Oyonnax a terminé le match en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Gabiriele Lovobalavu à un quart d’heure de la fin du match, encaissant par la même occasion un essai signé Hugo Dupont. Toutefois, Aurélien Callandret a scellé le sort du match pour un net succès d’Oyonnax (8-49).

Colomiers a manqué une belle occasion

Si Oyonnax pointe au deuxième rang, c’est que Colomiers a également chuté à l’occasion de la réception de Carcassonne. La première mi-temps a été une affaire de buteurs avec Samuel Marques qui a ouvert la marque pour l’USC avant de voir Thomas Girard et Anthony Coletta permettre aux Columérins de virer en tête à la pause. Le deuxième acte a été celui des essais avec Valentin Saurs qui a donné de l’air à Colomiers avant deux essais en deux minutes. Tout d’abord, Damien Añon a aplati pour Carcassonne avant que Peni Rokoduguni ne permettre aux Columérins d’apercevoir la victoire… qui s’est dérobé à la dernière minute. Un essai de pénalité a, en effet, offert une courte victoire à Carcassonne (16-17) et empêche Colomiers de prendre la deuxième place. Dans la course aux six premières places, Montauban a perdu du terrain sur Béziers et Nevers. Les Héraultais ont nettement pris le meilleur sur la lanterne rouge Narbonne grâce à des essais de Pierrick Gunther, Thibaut Bisman, Roméo Ballu et Thomas Zénon (34-18). Les Neversois, quant à eux, n’ont fait qu’une bouchée d’Aurillac avec quatre essais signés Thomas Ceyte, Andrzej Charalat et Quentin Beaudaux ainsi qu’un essai de pénalité (37-3). Les deux formations reviennent à quatre points des Montalbanais. En bas de tableau, Rouen a pris le meilleur sur Vannes (19-10) quand Provence Rugby a infligé un quatrième match sans victoire à Grenoble (19-13).



PRO D2 / 10EME JOURNEE

Jeudi 4 novembre 2021

Agen - Montauban : 41-17



Vendredi 5 novembre 2021

Bayonne - Mont-de-Marsan : 14-33

Nevers - Aurillac : 37-3

Colomiers - Carcassonne : 16-17

Provence Rugby - Grenoble : 19-13

Bourg-en-Bresse - Oyonnax : 8-49

Rouen - Vannes : 19-10

Béziers - Narbonne : 34-18