Pro D2 : Deux arrivées officialisées à Oyonnax

Deux renforts pour la montée

Oyonnax fait beaucoup parler, en bien, ces dernières heures. Au lendemain de sa victoire bonifiée à Carcassonne (32-13) lui permettant de siéger sur le trône de leader de la Pro D2, le club aindinois a annoncé ce samedi l’arrivée de deux nouveaux joueurs au sein de son effectif. Antoine Abraham et Filimo Taofifenua ont signé leur nouveau contrat, dont la durée n’a pas été dévoilée, et viennent renforcer une équipe qui a pour but de retrouver le Top 14 pour l’exercice 2022-2023. Le premier cité, âgé de 26 ans, évolue au poste de pilier gauche au RC Vannes, neuvième au classement de Pro D2, et compte à ce jour 66 matchs de Pro D2. Il a notamment joué une heure contre sa nouvelle équipe le 23 septembre, lors de la cinquième journée de championnat. « Après trois saisons passées à Vannes, il a décidé de poser ses valises dans l’Ain pour poursuivre sa progression et aider le club à atteindre ses objectifs », affirme le club noir-et-rouge dans son communiqué.De son côté, Filimo Taofifenua (28 ans), issu d’une grande famille de rugbymen, arrive tout droit de Bayonne. Avec l’Aviron, dont il portait la tunique depuis 2018, le troisième-ligne d’expérience, qui a débuté par le rugby à 7, a joué 32 rencontres de Top 14 et est en passe de franchir la barre des 100 matchs de Pro D2. Cousin de Romain (Lyon), Sébastien (Lyon) et Donovan (Racing 92), le meilleur joueur de la saison 2018-2019 de Pro D2 va connaitre un troisième club dans sa carrière professionnelle après Dax, où il a débuté chez les grands, et donc Bayonne. Les deux néo-Oyomen ont chacun joué neuf matchs depuis le début dans l’antichambre du Top 14, avec un essai à mettre au crédit de Filimo Taofifenua.