Pro D2 : Colomiers prend provisoirement la tête, Nevers double Biarritz

#USCoPR

⏰ Fin du match l 30-3

C’est terminé à Michel Bendichou ! Superbe victoire de nos Bleus & Blancs malgré un temps difficile ! Malgré une première période difficile, la seconde période a été largement dominée par les hommes de Julien Sarraute ! #BleusFoncez🔵⚪️ pic.twitter.com/PmAvpbydQK



— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) March 6, 2020

Nevers dépasse Biarritz, Soyaux-Angoulême double Vannes



#PROD2 #MultiplexPROD2 | J23

C'est fini sur les 4 terrains, voici les résultats ! 👀 pic.twitter.com/wiw8CoQkXn

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) March 6, 2020

PRO D2 - 23EME JOURNEE

Jeudi 5 mars 2020

Vendredi 6 mars 2020

Dimanche 8 mars 2020

Dimanche après-midi (14h00), l'USAP n'aura pas d'autre choix que de s'imposer avec le bonus à Montauban pour rester leader de Pro D2. Vendredi soir,Bien aidés par le carton rouge reçu en début de match par Mondoulet, les Columérins ont empilé les essais (quatre, par Girard, Gori, et un doublé de Costa Repetto) pour enchaîner une douzième victoire consécutive à domicile et mettre la pression sur leur rival catalan avant le match de dimanche. Tombé à domicile face aux Perpignanais quinze jours plus tôt,et ont subi leur deuxième revers en deux match à domicile.A la pause, ce BO revenu de Grenoble jeudi dernier avec un match nul (13-13) très intéressant possédait pourtant un net ascendant sur son adversaire, toujours au point mort à mi-parcours (13-0). Malheureusement pour les Basques, ils se sont ensuite complètement éteints, et n'ont plus marqué le moindre point. Grâce au pied d'Henry et à deux essais, signés Manevy et Bradshaw, les Nivernais en ont profité pour remporter cette seconde mi-temps 15-0 etDans le match entre les deux équipes vendredi, les Charentais, montés en puissance, ont eu le dernier mot (27-15) grâce notamment à un essai très important d'Avei dès le retour des vestiaires puis à un autre, presque dans la foulée, de pénalité celui-ci. A retenir également la nouvelle défaite (19eme) du dernier Valence Romans, surclassé à domicile par Béziers (26-19).- Grenoble : 40-21- Vannes : 27-15- Carcassonne : 24-12- Provence Rugby : 30-3Rouen -: 15-19Valence Romans -: 19-26- Nevers : 13-1514h00 : Montauban - Perpignan