Pro D2 : Colomiers bat Nevers, Aix et Biarritz dos à dos

⚫️🏉🅢🅒🅞🅡🅔 🅕🅘🅝🅐🅛 | Les Noirs ont tout donné et arrachent un match nul ! pic.twitter.com/ivVdIqu815

— Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) November 26, 2020

Colomiers revient de loin



C’est TER-MI-NÉ ! Dans une rencontre indécise jusqu’au bout, nos joueurs remportent ce match après avoir réalisé une solide seconde période ! Oui les gars celle-là elle fait du bien ! 🕊💪🏼 pic.twitter.com/wD9aCERhy6

— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) November 26, 2020



#Hommage ce soir à #ChristopheDominici qui nous a tragiquement quittés en début de semaine. pic.twitter.com/Yfv2cw1bLu

— Colomiers Rugby (@ColomiersRugby) November 26, 2020

PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 26 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020



La deuxième défaite d'Aix-en-Provence sur sa pelouse, après le revers du 9 octobre dernier (5eme journée) contre Colomiers (23-15), n'était pas loin. Par deux fois, Gilles Bosch a eu la balle de match au bout du pied. Par deux fois, l'ancien ouvreur de Carcassonne a manqué cette pénalité qui aurait permis à Biarritz d'arracher la victoire dans les derniers instants et de poursuivre ainsi son retour en force, avec une troisième victoire de rang.(22-22). S'il reste quatrième du classement, un point devant son adversaire du soir et Colomiers, victorieux jeudi de Nevers (19-16) dans l'autre match avancé de cette 11eme journée de Pro D2,pour mener à la pause grâce à un essai de pénalité marqué à la dernière minute de la première mi-temps. L'inévitable Florent Massip, encore auteur de tous les essais de son équipe dans cette rencontre (il a encore inscrit le seul essai d'Aix jeudi), a remis les deux équipes à égalité, cette fois définitivement.Provence Rugby aligne ainsi un deuxième match sans perdre après la victoire du week-end dernier sur la pelouse de Valence Romans. Colomiers, de son côté, n'a plus perdu depuis trois matchs. Jeudi,grâce à trois pénalités de Thomas Girard, qui en avait déjà réussi une en première période. Un scénario qui aurait assurément plu à Christophe Dominici, décédé tragiquement mardi dernier à l'âge de 48 ans et auquel les deux stades ont rendu hommage jeudi soir, comme ce sera le cas tout le week-end sur les pelouses de Top 14 et à l'occasion du match entre le XV de France et l'Italie au Stade de France samedi.- Nevers : 19-16Aix-en-Provence - Biarritz : 16-1618h45 : Oyonnax - Vannes19h00 : Perpignan - Aurillac19h00 : Rouen - Béziers19h00 : Carcassonne - Grenoble19h00 : Montauban - Mont-de-Marsan19h00 : Soyaux-Angoulême - Valence-Romans