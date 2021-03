Pro D2 - Biarritz : Le club délocalisé à... Lille pour pouvoir survivre ?

La délocalisation, la mairie ne veut pas en entendre parler !

Pour éviter d'avoir à mettre définitivement la clé sous la porte,Le BO, toujours aussi mal sur le plan économique, pourrait même atterrir à mille kilomètres du stade Aguilera. A en croire nos confrères de Sud Ouest,D'après le quotidien, si cette menace de délocalisation brandie par le BO et son président Jean-Baptiste Aldigié pourrait constituer, elle serait néanmoins à prendre au sérieux. Depuis que la nouvelle maire Maider Arosteguy a décidé de retirer la mairie de ce projet de construction d'appartements et de commerces - sorte de dernière carte jouée par le BO pour ne pas à avoir à déposer le bilan, le projet de fusion avec Bayonne ayant été définitivement écarté -D'où cet improbable déménagement à Lille posé sur la table par Aldigié, qui a évoqué ce cas de figure récemment au micro de RMC Sport. « Délocaliser une entreprise de rugby n’est pas différent de délocaliser une entreprise de prêt-à-porter par exemple qui n’a plus d’activité sur un territoire. On ne parle plus de couleurs ou de résultats sportifs, ça dépasse ça ».« Pour moi, dire que l’on va délocaliser un club, cela n’a aucun sens. Le club est ancré dans un territoire. Il a de la valeur pour ses résultats, mais aussi ce qu’il transmet, pour ses valeurs de partage et de respect. Déjà qu’on s’en est pas mal éloigné… Si on délocalise, le club est fini selon moi. Peut-être qu’il y aura toujours ses salariés, mais le club sera mort ». Jusqu'à maintenant, l'excellent comportement sportif de Biarritz, 3eme de Pro D2, a réussi à masquer les déboires financiers. Il semble que cela ne sera plus possible très longtemps...