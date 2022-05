Pro D2 (Barrages) : Première demie pour Nevers

Cazenave délivre Nevers

PHASE FINALE

BARRAGES

DEMI-FINALES

FINALE

Monté en Pro D2 en 2017, Nevers n'avait encore jamais disputé de demi-finales. Ce sera chose faite cette saison ! Quatrième de la saison régulière, le club de la Nièvre recevait Carcassonne, cinquième, ce jeudi en barrages. Et l'USON s'est imposée 24-12 contre l'USC. Les douze premiers points de la rencontre ont été inscrits sur pénalités : deux pour Shaun Reynolds côté Nevers et deux pour Samuel Marques côté Carcassonne (6-6, 31eme). Mais trois minutes avant la mi-temps,Reynolds n'a pas transformé et c'est donc sur le score de 11-6 que les deux équipes sont retournées au vestiaire.En début de deuxième période, l'ouvreur de Nevers a redonné huit points d'avance à son équipe grâce à une pénalité (14-6, 43eme), mais Marques a profité de l'indiscipline adverse pour en inscrire deux pour les Audois et remettre son équipe à -2 (14-12, 56eme). Le suspense était alors insoutenable, mais à la 73eme,Tanguy Ménoret a transformé (21-12) puis scellé la victoire de Nevers sur une pénalité à une minute de la sirène (24-12). Le 29 mai prochain, Nevers va donc disputer une demi-finale. Mais cela s'annonce très compliqué pour les hommes de Xavier Péméja, qui se rendront à Mont-de-Marsan, qui a archi-dominé la saison régulière avec 23 victoires en 30 matchs. Les Landais partiront grands favoris, mais quoi qu'il arrive, la saison de Nevers restera une réussite.- Carcassonne (5) : 24-12Oyonnax (3) - Colomiers (6)Mont-de-Marsan (1) - Nevers (4)Bayonne (2) - Oyonnax (3) ou Colomiers (6)>>> Le gagnant monte en Top 14, le perdant affrontera le 13eme du Top 14 en barrage d'accession.