Agen : Goutta nommé manager et Deylaud intronisé entraineur à partir du 1er janvier

Ortiz et Mirande conservés

Une victoire et une grande annonce à Agen. Vainqueur (20-18) vendredi soir de Provence Rugby dans son antre d'Armandie, le SUA a officialisé l’arrivée de Bernard Goutta et Christophe Deylaud au club à compter du 1er janvier.. Deylaud, lui, est recruté en qualité d’entraineur par une maison qu’il connait bien pour y avoir terminé sa carrière de joueur et passé onze années. L’ancien consultant de la formation du Lot-et-Garonne conservera ses fonctions jusqu’à l’issue de la saison. Par ces deux arrivées, le SUA victorieux de seulement quatre matchs cette saison, après son zéro pointé en Top 14 sur l’exercice précédent, montre activement sa volonté de se maintenir. Pour Jean-François Fonteneau, ce choix paraissait comme une évidence. « Cela fait un moment que nous discutons ensemble (avec Bernard Goutta). Sa situation était ce qu’elle était. Nous avons très rapidement un super feeling. Ses traits de caractère correspondent à ce dont avait besoin l’équipe », a expliqué le président du SUA pour Rugbyrama.Désireux de « sécuriser le superbe travail du duo Ortiz-Mirande », Fonteneau ne vient pas sonner le glas de leur aventure au club par ce changement de hiérarchie. Il en a profité pour jeter des fleurs pour tout le travail accompli. «. Ils se sont émancipés. C’est remarquable et je leur tire mon chapeau. Désormais, le nouveau staff peut vraiment s’appuyer sur le travail effectué ces dernières semaines. » C’est à Bernard Goutta que reviendra la décision de conserver ou non le duo Ortiz-Mirande à l’issue de la saison.