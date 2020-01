Strasbourg : Parakhouski vient renforcer l’effectif

🚨 INFO EFFECTIF 🚨



Après le départ de Jerai Grant fin décembre, Strasbourg a comblé le trou laissé dans son effectif par le pivot américain, désormais passé sous les couleurs de l’AEK Athènes. Le club alsacien a, en effet, officialisé l’arrivée du Biélorusse Artsiom Parakhouski, qui n’avait pas le temps de jeu qu’il espérait au Partizan Belgrade après avoir été approché par l’ASVEL avant le début de la saison.Le joueur de 32 ans va apporter son gabarit (2,13m) et son expérience, formé aux Etats-Unis et meilleur rebondeur de la NCAA lors de la saison 2009-2010 avant passer par l’Ukraine, la Turquie, Israël, la Russie, la Lituanie et la Serbie. « Après de longues recherches, nous avons opté pour Artsiom Parakhouski. Nous savons que son profil est atypique pour le championnat de France avec des ajustements défensifs à prévoir. Il va également représenter un point d’ancrage solide dans notre raquette, a déclaré Vincent Collet dans un communiqué de la SIG. C’est un joueur de grande taille avec de bonnes mains, capable à la fois de finir mais aussi de passer la balle. Ce sera à nous de l’utiliser au mieux pour qu’il puisse s’exprimer comme il a pu faire l’an passé en Eurocoupe avec Rytas avec 13,8 points et 7,6 rebonds. » Le club alsacien a assuré faire le nécessaire pour pouvoir aligner sa recrue dès le week-end prochain et le match face à Nanterre.