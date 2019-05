Strasbourg et Le Mans en playoffs

Hormis Nanterre, quatrième et battu par le cinquième Pau-Lacq-Orthez (74-82), toutes les équipes du top 10 ont gagné samedi, lors de la 34e et dernière journée du championnat Elite.

Dans l'ordre du classement, l'Asvel a gagné à Fos-sur-Mer (62-85), Monaco à Antibes (60-83), Dijon à Châlons-Reims (81-84) et Strasbourg face à Gravelines (78-87). Limoges a écrasé Levallois (106-78), Le Mans a dominé Chalon (88-74), Bourg s'est imposé au Portel (86-92) et Boulazac a cartonné Cholet (117-92). Bourg-en-Bresse reste donc neuvième et ne verra pas les playoffs, alors que Fos-sur-Mer accompagne Antibes en Pro B.

Les quarts de finale (match 1 le 24 ou 25 mai, match 2 le 26 ou 27 mai, match 3 éventuel le 28 ou 29 mai): Asvel-Le Mans ; Monaco-Limoges ; Dijon-Strasbourg ; Nanterre-Pau-Lacq-Orthez.