Roanne : Artis, le beau cadeau de Noël de la Chorale

Le Père Noël est bien passé par #Roanne cette nuit 🎅

L'ailier US Jamel Artis s'est engagé avec la @ChoraleRoanne jusqu'à la fin de la saison ✍🏾

L'ancien joueur des @Metropolitans92 en #JeepELITE et du @OrlandoMagic en #NBA vient renforcer le roster 💪🏾

👉 https://t.co/WeA8I4hLkm pic.twitter.com/yny4nTxlIC

— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) December 25, 2020

Retour en France pour Artis

Simple coïncidence ou timing volontaire de la part de Roanne ? Le club de Jeep Élite a annoncé ce vendredi 25 décembre l’arrivée de Jamel Artis jusqu’à la fin de la saison.. « Il a un tir très correct et sait très bien jouer en post-up. On est parfois en difficulté sur le poste 2 mais surtout sur le poste 4, et Jamel possède les qualités pour couvrir toutes ces fonctions. C’est le couteau suisse que je cherchais », s’est réjouit le technicien dans le communiqué du club.Sous le maillot de Boulogne-Levallois, Artis a tourné à 13,3 points à 46,5% aux tirs en moyenne en 25 matchs de Jeep Élite, auxquels il a ajouté 4,1 rebonds et 1,7 passe en 27 minutes. Depuis, le joueur passé lors de l’exercice 2017-2018 par le Magic d’Orlando, avec qui il a disputé 15 matches en NBA, a rejoint la Lituanie et le club de la Juventus Utena l’été dernier. Son passage en Europe de l’Est ne restera pas un grand souvenir pour lui, libéré il y a déjà plusieurs semaines par sa formation. Le début de son aventure en terres roannaises débutera le 29 décembre, jour de la reprise de l’entraînement de la Chorale, a ajouté Jean-Denys Choulet. Quatorzième de Jeep Élite avec seulement deux victoires en six journées, Roanne aura bien besoin de ce renfort de luxe pour relever la tête. Cela tombe bien, car Artis, de son côté, a besoin de retrouver le rythme de la compétition.