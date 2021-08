Pau-Lacq-Orthez : Signature pour deux saisons de Brandon Jefferson

Jefferson a préféré l’Elan Béarnais à Strasbourg ou Orléans

L’Elan Béarnais est décidé à retrouver sa gloire d’antan. Passé sous le contrôle du Conterpointe Sports Group, le club de Pau-Lacq-Orthez continue son recrutement ambitieux avec une troisième recrue officialisée ce lundi au travers d’un communiqué. Après avoir obtenu l’accord de l’ailier international slovène Gregor Hrovat et de l’intérieur international zimbabwéen Vitalis Chikoko, c’est le troisième meilleur marqueur de la saison passée (17,2 points de moyenne par match) qui arrive en Béarn. En effet, après avoir écumé les parquets de Finlande, d’Allemagne puis de Slovénie mais également un passage à Orléans puis une saison convaincante sous le maillot de Strasbourg, Brandon Jefferson va découvrir un troisième club français à Pau-Lacq-Orthez. L’arrière ou meneur américain s’est engagé pour les deux prochaines saisons et retrouvera ainsi en Gregor Hrovat un ancien coéquipier quand il évoluait sous les couleurs de Ljubljana.Alors que les dirigeants de Strasbourg avaient fait part de leur envie de poursuivre l’aventure et qu’Orléans considérait l’idée de faire revenir son ancien joueur, Brandon Jefferson a préféré rejoindre le projet ambitieux porté par l’Elan Béarnais. Cette arrivée va permettre à Eric Bartecheky d’associer l’ancien joueur de la SIG à Justin Bibbins, qui évoluera à l’arrière dans la formation béarnaise. « Brandon est un meneur de jeu qui connaît parfaitement notre championnat et qui a affiché des statistiques très intéressantes la saison dernière, tant en Jeep ELITE qu'en Ligue des Champions, a rappelé le technicien dans un communiqué. Il dispose d'un gros bras, il affiche un très bon pourcentage à trois points et on va pouvoir l'utiliser en meneur mais aussi au poste 2 car on pourra l'associer à Justin Bibbins. Strasbourg voulait le garder, Orléans voulait le faire revenir et c'est bien normal car c'est un joueur expérimenté qui dispose de nombreuses qualités. »