Nanterre : Horton endeuillé, Yarou signe pour le remplacer

Mouphtaou Yarou intégré l’effectif pour combler l’absence de Chris Horton ‼️

👉🏼 Communiqué officiel à lire sur https://t.co/A15BiHKM14



🇧🇯🏀#WeAreJSF pic.twitter.com/ZkTu4Iz9Aa



— Nanterre 92 (@Nanterre92) October 6, 2021

Yarou présent aussi longtemps que nécessaire

Nanterre va devoir composer sans Chris Horton quelques semaines. Arrivé cet été dans les Hauts-de-Seine après avoir évolué sous les couleurs de Cholet puis Gravelines-Dunkerque, l’intérieur américain a dû récemment quitter la France pour revenir précipitamment aux Etats-Unis. Touché par le décès d’un membre de sa proche famille, le natif de Decatur a vu son club lui laisser tout le temps nécessaire de se remettre étant « dans une situation médicale qui l’empêche de se projeter sur le court terme » selon le club nanterrien. Alors que le club francilien a entamé sa saison de Betclic Elite avec une victoire face à Limoges puis un revers concédé face au Mans, un renfort était nécessaire afin d’affronter au mieux les semaines sans Chris Horton. Pour trouver le remplaçant de l’Américain, Pascal Donnadieu n’a pas eu besoin de regarder trop loin.Sparring-partner des joueurs de Nanterre depuis quelques jours après son départ de Boulazac, avec lequel il a pris part à la saison passée, Mouphtaou Yarou va découvrir un deuxième club d’Ile-de-France. Passé par Le Mans puis Antibes avant de porter les couleurs de Boulogne-Levallois, le pivot béninois s’est officiellement engagé avec Nanterre avec « un contrat de pigiste médical pour les prochaines semaines ». Une décision qui permettra à Chris Horton d’avoir « le temps de rester auprès de ses proches » tour en profitant d’« un programme individualisé pour préparer son retour sur les terrains au plus vite ». « Nanterre 92 tenait à apporter son plus franc soutien à Chris Horton dans ces moments d’une infinie douleur et mettra tout en oeuvre pour l’accompagner dans son processus de deuil, puis dans son chemin pour revenir à son meilleur niveau », ajoute le club dans son communiqué.