Monaco : Westermann débarque !

Westermann : "Je suis un vieux routier de l'Euroligue"

Dix jours après avoir réussi à convaincre Yakuba Ouattara de poser de nouveau ses valises sur le Rocher,(29 ans, 1,98 m, 28 sélections). Comme pour Ouattara, la promotion du Champion d'Europe, promu en Euroligue aux côtés de l'ASVEL, a forcément pesé lourd dans la balance au moment pour celui qui évoluait la saison dernière au FC Barcelone après deux saisons passées à Fenerbahçe de décider de revenir en France.pendant deux ans (2014-2016) après un passage par la Serbie et le Partizan Belgrade. A Belgrade, le natif d'Haguenau, en Alsace, avait découvert cette Euroligue qui a bercé la suite de sa carrière, que ce soit du côté du Zalgiris Kaunas, au CSKA Moscou ou ensuite à Fenerbahçe et Barcelone. Cette fois,"Pour moi c’était la bonne décision pour reprendre du plaisir, tout en jouant avec une équipe qui cherche à gagner le maximum de matchs, confie le nouveau meneur monégasque sur le site de ses nouvelles couleurs, où il se décrit comme un "vieux routier de l'Euroligue". Je pense avoir pas mal d’expérience maintenant, lorsqu’il s’agit de gagner des titres. J’ai gagné un peu partout où je suis passé. Je sais à quel point c’est difficile. C’est épuisant, éprouvant avec beaucoup de travail derrière. Gagner un titre est un sentiment magnifique. Je vais essayer d’apporter cette mentalité, même si le club l’a déjà. Ils l’ont fait en Eurocoupe, en espérant que le résultat soit le même en Betclic Elite (...) on expérience est forcément un atout. Je vais faire en sorte de partager ça au maximum pour gagner avec Monaco." Et retrouver le plaisir de jouer au basket. Ce qui n'a pas vraiment été le cas pour l'Alsacien lors de ces derniers mois au Barça. Alors que son contrat en Catalogne courait jusqu'en 2022, Westermann a d'ailleurs préféré quitter les Blaugranas en cours de route. "C’était vraiment une envie prioritaire, avoue l'intéressé. Après deux ans avec le Covid, et les quelques derniers mois où j’ai vraiment peu joué, j’avais besoin de ça. Je voulais faire ce choix, pour rejoindre un club où je vais pouvoir prendre du plaisir, tout en essayant de gagner des titres. Pour moi c’est très important de combiner les deux." Monaco n'en demandait pas tant.