Monaco-Sy: "Tous les joueurs étaient KO"

Monaco n’est pas parvenu à créer l’exploit. Revenu à 2-2 après ses deux défaites inaugurales à l’Astroballe, le club de la Principauté a finalement craqué lors du match 5 des finales de la Jeep Elite, laissant le titre de champion de France à l’ASVEL.

Et comme tous ses coéquipiers, Amara Sy ne pouvait que regretter ce troisième quart joué à l’envers qui a permis aux troupes de Tony Parker de renverser le cours de la rencontre. "On a été dominés tout le troisième quart. C'est une période qui a changé le match. On passe de +8 à -10 et l'écart a tenu jusqu'à la fin du match. C'est comme si on s'était arrêté de jouer d'un seul coup", a ainsi regretté l’intérieur monégasque.

Et à l’en croire, cet effondrement de Monaco est à même sur le compte de la fatigue. "Je l'ai vu du banc : les joueurs étaient cramés. Quand tu n'as plus la lucidité, tu ne fais plus les bons choix. À moins 5 ou moins 6, on avait le temps de revenir mais on s'est précipité. C'est à mettre sur le coup de la lucidité. Tous les joueurs étaient K.-O. Les gars se parlaient à eux-mêmes pour rester dans le match. Physiquement, c'était très compliqué", a-t-il ajouté.