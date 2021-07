Monaco : Ouattara fait encore son retour

✍️ Welcome back 𝗬𝗮𝗸𝘂𝗯𝗮 𝗢𝘂𝗮𝘁𝘁𝗮𝗿𝗮 ! 💣 Le numéro 24 est familier en Principauté : "Yak" a déjà revêtu la tenue 🔴⚪️ à 𝟮𝟬𝟭 reprises ! Un retour aux sources pour notre arrière/ailier (1,92 m, 29 ans) 😍

🔙 𝘽𝙤𝙣 𝙧𝙚𝙩𝙤𝙪𝙧 𝙥𝙖𝙧𝙢𝙞 𝙣𝙤𝙪𝙨 @YakubaOuattara 🇲🇨 pic.twitter.com/EFt5ublERW

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) July 20, 2021

Yabuba Ouattara (29 ans, 1,93 m) et Monaco, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage ! Ainsi, alors qu'il a déjà porté le maillot monégasque à deux reprises dans sa carrière, pour quatre saisons passées au total jusqu'à maintenant sous les couleurs de la Roca Team, le "Yak" n'en a visiblement pas encore eu assez. Et le revoilà donc une fois de plus de retour au bercail. Il faut dire que le récent champion d'Europe découvrira l'année prochaine l'alléchante Euroligue, où il rejoindra l'ASVEL, et que la perspective de disputer la compétition de clubs reine en Europe pour la première fois de sa carrière a forcément tapé droit au coeur du joueur d'origine ghanéenne. L'arrière international français n'a donc pas hésité à quitter l'Espagne et le Betis Séville, après une saison passée uniquement en Andalousie, pour retrouver une nouvelle fois la Roca Team, visiblement très ravie elle aussi du retour d'Ouattara et qui s'est empressée ce mardi d'annoncer que le joueur également capable d'évoluer au poste d'arrière serait de nouveau monégasque à la rentrée pour cette saison qui a tout d'un véritable virage pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic.