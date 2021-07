Monaco : Lee signe un an, Fall Faye prolonge, Bost s’en va

Après le meilleur marqueur, Danilo Andjusic, Monaco s’offre le meilleur passeur de la dernière saison régulière de Jeep Elite ! La Roca Team a en effet annoncé ce mercredi avoir fait signer l’Américain Paris Lee (26 ans), en provenance d’Orléans, pour la saison prochaine. Le meneur de 26 ans, qui découvrait le championnat de France, a signé un excellent exercice 2020-21, avec 14,9 points, 7,8 passes et 2,6 rebonds de moyenne pour le club du Loiret, avec un pic à 16 passes décisives contre Boulogne-Levallois. Il va donc découvrir l’Euroligue sur le Rocher, où il débarquera dans un mois après ses vacances aux Etats-Unis. « On a affronté plusieurs fois contre Monaco cette saison et j’ai beaucoup aimé leur façon de jouer, avec la touche du coach et l’investissement des joueurs. J’aime le style de jeu, et je me suis tout de suite vu dans le système que l’entraîneur applique. (…) Tous les joueurs rêvent de jouer l’Euroligue, et c’est une raison supplémentaire qui justifie mon choix. Je regarde cette compétition tous les ans et je suis heureux de pouvoir la jouer cette saison. (…) Avec Monaco, on fait partie des grands du championnat donc on a des ambitions élevées. Tu dois gagner et c’est comme ça. On veut remporter la Betclic Elite et faire de notre mieux en Euroligue, en accrochant pourquoi pas les play-offs. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, il faut toujours viser le plus haut possible ! »

Bost file à Galatasaray

La saison prochaine, Paris Lee aura l’occasion de délivrer quelques caviars à Ibrahima Fall Faye, qui a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire. Le pivot sénégalais de 24 ans est arrivé en février à Monaco en provenance d’Anvers et a convaincu ses dirigeants de le conserver. En 24 matchs sous le maillot monégasque, il a tourné à 8,2 points et 5,4 rebonds de moyenne en 18,5 minutes. Dans le sens des départs, l’AS Monaco a annoncé que le meneur américain Dee Bost (31 ans) quittait la Principauté, après deux saisons et demie et 188 matchs. Il devrait s’engager avec Galatasaray, qui jouera en Ligue des Champions la saison prochaine.