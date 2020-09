LNB : Pas de All Star Game en 2020, ni de Leaders Cup ?

Le All Star Game 2020 annulé, la Leaders Cup menacée. Lors de la conférence de presse de rentrée de la Ligue Nationale de Basket, son président Alain Béral a dressé les lignes directrices de l'exercice 2020-2021 et évoqué également le All Star Game. Crise sanitaire oblige, le rendez-vous n'aura pas lieu cette année. « On sait que cette saison va être difficile. Mais il faut qu'on joue, c'est notre mission, qu'on occupe le terrain » a martelé l'Albigeois en préambule de la nouvelle saison de Jeep Élite qui démarre officiellement ce mercredi. En revanche et comme cela était pressenti, le show du basket français de la fin d'année (29 décembre), qui fêtait en 2020 sa 35eme édition, ne pourra avoir lieu comme prévu.

Les restrictions d'accueil du public dans les salles, qui sont actuellement limitées à 5 000 personnes voire moins en raison de la distanciation physique, ont condamné le All-Star Game, organisé tous les ans à l'ex-AccorHotels Arena devenue Accor Arena. « Ce n'est pas possible d'imaginer qu'un évènement qui se joue avec 14 500 spectateurs, se tienne à la période prévue. On a pris, la mort dans l'âme, cette décision », a regretté Alain Béral.

La Leaders Cup en suspens

Il a été également décidé qu'aucun report à une date ultérieure n'était prévu. « On espère maintenant revenir fin 2021 », reconnaît le président de la LNB, qui, le tournoi de mi-saison (mi-février) qui regroupe les huit meilleures équipes du championnat à Disneyland Paris. « On a encore du temps devant nous car les réservations démarrent en général mi-novembre mais c'est un évènement qui vit bien avec du public. Si on devait décider aujourd'hui, je crains que la décision soit la même » a terminé le président de la LNB.