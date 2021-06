LNB : La Jeep Elite change de nom

🔥 BIENVENUE DANS LE GAME 🔥

🤝 @Betclic nouveau namer officiel du championnat de France à partir de la saison prochaine !#BetclicELITE 🏀🇫🇷 pic.twitter.com/iBJp1hiVFX



— LNB (@LNBofficiel) June 24, 2021

Alors que les demi-finales de la Jeep Elite ont lieu jeudi à la Kindarena de Rouen, avec Dijon-Monaco à 15h30 et ASVEL-Strasbourg à 21h, le championnat de France de première division vit sa dernière édition sous cette appellation. En 2018, la Ligue nationale de basket (LNB) avait signé ce partenariat inédit avec le constructeur automobile pour renommer la Pro A en « Jeep Elite ». Ce contrat va se terminer au terme de cet exercice 2020-2021, et la LNB a officialisé jeudi l’identité de son nouveau partenaire. "Trois ans après le premier accord de naming, la Ligue nationale de basket est fière d’accueillir Betclic en tant que namer du championnat de France Elite, a déclaré son président Alain Béral dans un communiqué.L’arrivée de Betclic est une véritable opportunité pour la LNB, qui va nous permettre de poursuivre et d’amplifier notre stratégie digitale afin de fidéliser et engager nos fans.""Nous sommes très fiers de devenir partenaire de la LNB et namer du championnat de France, a réagi Nicolas Béraud, cofondateur et directeur général de la marque de paris sportifs. La Betclic Elite est une ligue majeure du sport français.et l’offre de paris sportifs et l’expérience de jeu que nous allons déployer dans le cadre de ce partenariat permettra à tous les fans en France de parier sur le basket-ball comme nulle part ailleurs et ainsi contribuer à enrichir leur passion du sport." Ce partenariat est également de trois ans, soit jusqu’en 2024. D’après L’Equipe, le contrat avec Jeep rapportait 1,3 millions d’euros par an à la LNB.