Limoges : Massinburg restera jusqu'à la fin de la saison

Deuxième meilleur marqueur du CSP



✍️ C.J. Massinburg prolonge l'aventure au Limoges CSP

Le Limoges CSP est heureux de vous annoncer la prolongation du contrat de C.J. Massinburg jusqu’à la fin de la saison.

Pour en savoir plus : https://t.co/cL40sDGyGj pic.twitter.com/RkOEZmTP0f

— Limoges CSP (@limogescsp) November 8, 2021

Essai transformé pour CJ Massinburg (24 ans, 1,96 m). Arrivé uniquement dans un premier temps à Limoges dans la peau de joker médical, l'arrière américain capable également d'évoluer au poste de meneurMassinburg, recruté en septembre dernier pour pallier la blessure de son compatriote Gerry Blakes, absent à l'origine pour six semaines, soit jusqu'à précisément ce début de mois de novembre,, a annoncé le club limougeaud ce lundi, visiblement très satisfait des débuts du natif de Dallas avec Limoges pour sa toute première expérience en Europe. « Masinburg a confirmé qu'il pouvait jouer un rôle majeur avec ses qualités défensives, de percussion et d'adresse. Il s'est vite adapté au jeu européen. Il faut l'unanimité dans le vestiaire et en dehors du terrain. Avec le retour de Gerry Blakes, nous aurons une traction arrière intéressante », se félicite à l'avance le directeur sportif de Limoges Crawford Palmer, qui avait décrit Massinburg à son arrivée en septembre dernier comme "un combo physique, capable de scorer et de défendre dur (qui) doit nous apporter son jeu percutant pendant l'indisponibilité de Blakes".Mission accomplie pour celui qui avait passé les deux dernières saisons en G-League avec les Long Island Nets, où il tournait à 10,9 points et 4,8 rebonds en 22 minutes de jeu de moyenne par match.de l'équipe classée dixième (avec 3 victoires et 4 défaites) du classement après sept journées.