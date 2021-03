Limoges : Le Brésilien Caboclo, passé par la NBA, remplace Travis

Palmer, fan de Caboclo



📰 Bruno Caboclo en renfort au Limoges CSP

Suite à l'indisponibilité de Roméo Travis, l'ailier international brésilien Bruno Caboclo arrive au Limoges CSP en qualité de pigiste médical.

Pour lire l'article en intégralité : https://t.co/6VQGPcPWKP pic.twitter.com/ru7VvKqNfr

— Limoges CSP (@limogescsp) March 26, 2021

Limoges n'a pas traîné pour trouver le remplaçant de Romeo Travis. L'Américain blessé et absent pour au moins quatre semaines, le CSP se devait de réagir au plus vite. Non seulement, les dirigeants limougeauds n'ont pas perdu de temps, maisL'ailier débarqué dans le meilleur championnat de la planète après avoir été drafté en 20eme position par les Toronto Raptors en 2014 évoluait même encore dans la Grande Ligue en début d'année, avant d'êtreCaboclo, qui a enchaîné les allers-retours en G-League (l'antichambre de la célèbre ligue nord-américaine) depuis ses débuts en NBA, avait alors atterri dans son pays natal, le Brésil.Après une période d'isolement obligatoire à son arrivée sur le sol français,débarquera dans le Limousin, où il découvrira ses nouveaux coéquipiers ainsi que le directeur sportif du CSP Crawford Palmer, fan du joueur ayant participé à la dernière Coupe du Monde avec la Seleçao. « Bruno Caboclo est un joueur talentueux qui a fait l’ensemble de sa carrière aux Etats-Unis et qui cherchait à se lancer en Europe (...) C’est un joueur qui n’a pas besoin de faire de stats pour avoir un impact sur le jeu, et son rôle majeur avec l’équipe nationale brésilienne en témoigne. Il nous donnera une dimension physique qui peut nous aider. » Une belle prise pour le 10eme du classement de Jeep Elite, privé de l'un de ses cadres.