Leaders Cup: L'Asvel à la trappe !

Grosse surprise en Leaders Cup ! L'Asvel, leader du championnat, a été éliminée dès les quarts de finale par Bourg-en-Bresse (86-88), ce vendredi, à Disneyland Paris.

Bourg-en-Bresse, qui a notamment pu compter sur les 23 points de Zachery Peacock, sera opposé à Levallois en demi-finale.

Il a l'habitude des honneurs. Et une nouvelle fois, Zach Peacock a tenu son rang. Il est élu MVP du quart de finale de la #LeadersCup entre la @JLBourgBasket et @LDLCASVEL grâce à une performance complète : 23 PTS / 3 RBS / 6 PDS / 4 INT et 27 EVAL pic.twitter.com/QbqbpSpr0H