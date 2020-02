Leaders Cup - ASVEL : Mitrovic accepte la défaite face à Dijon

Dijon en voulait sans doute plus. A l’issue d’une finale indécise, Dijon a su faire la différence pour dominer l’ASVEL et remporter la Leaders Cup 2020. Une supériorité dijonnaise que l’entraîneur villeurbannais n’a pu que reconnaître. « Dijon mérite ce trophée plus que nous. On l'a vu avec leur émotion à la fin, ils le voulaient vraiment. Nous aussi bien sûr, mais ça leur a donné plus d'énergie, a confié Zvezdan Mitrovic à l’issue de la rencontre dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je respecte beaucoup Dijon, leur politique, leur travail. Ils montrent de belles choses et ils ont très bien joué alors qu'ils sortaient de ce qui était peut-être le plus beau match depuis deux ou trois ans. C'est difficile de jouer contre eux, ils ont un entraîneur très précis, beaucoup de solutions. On a très mal débuté la finale et on a raté beaucoup de tirs ouverts mais malgré tout, les statistiques sont presque à égalité dans tous les secteurs à la fin. La décision a été faite par le meilleur joueur du Championnat (David Holston, ndlr) sur des tirs difficiles. »