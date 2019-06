L’Asvel enfonce le clou

Lundi à l’Astroballe, l’Asvel a encore une fois pris le dessus sur l’AS Monaco (73-67), lors du second match des finales de Jeep Elite. Les hommes de Zvezdan Mitrovic mènent désormais la série 2 succès à 0 et ne sont plus qu'à une seule victoire du sacre.

Un temps à sens unique, à l'image du superbe panier au buzzer de la mi-temps (40-24 à la pause) inscrit par le meilleur marqueur et MVP du match Théo Maledon (12 points), la rencontre a pourtant bien failli basculer du côté des Monégasques, qui sont revenus à deux longueurs des Lyonnais (59-57). Mais, devant son public, et grâce à un money-time bien géré, Villeurbanne n'a pas laissé échapper la victoire.

La Roca Team, qui a remporté la deuxième période 43-33, s'est probablement rassurée avant la réception de Lyon-Villeurbanne pour le match 3 de ces finales. Au pied du mur, l'ASM n'a plus grand-chose à perdre.