L'ASVEL chipe Cole à Monaco

📝 Communiqué officiel | Effectif 2020-2021

Un double champion NBA à la mène !



👉 https://t.co/n5yfcFgoM2#LDLCASVEL



— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 3, 2020

Deux jours après avoir prolongé Yabusele, l'ASVEL annonce la signature du meneur américain Norris Cole pour deux ans. « Nous sommes très heureux de l'accueillir, se réjouit le président Tony Parker sur le site du club. C’est un joueur qui a fait ses preuves aussi bien en NBA qu’en Euroligue ou en Jeep Elite. Il sait adapter son jeu à toutes les situations et sera un vrai leader offensif pour nous. » Agé de 31 ans et mesurant 1,88 m, Norris Cole est même. Il avait été drafté par le Heat au premier tour en 2011 (28eme).Sur ces deux années victorieuses en Floride au côté de LeBron James, il avait tourné à 19 minutes et six points de moyenne. Débarqué ensuite en Europe en 2017 (après de courts passages, à partir de 2015, aux Pelicans, au Thunder et même en Chine), il a évolué au Maccabi Tel-Aviv, à Avellino puis à Buducnost, avant de rejoindre Monaco en novembre 2019.Mais c'est donc bien à Villeurbanne que Norris Cole poursuivra sa carrière en France.