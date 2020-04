La LNB n'arrête toujours pas la saison

Il reste un dernier sport collectif irréductible : le basket. Alors que le football professionnel français a officialisé l'arrêt de sa saison et de ses classements, et que le rugby devrait en faire de même très prochainement, l'assemblée générale de la LNB s'est également tenue jeudi, mais aucune décision n'a encore été prise à propos d'une fin de championnat (d'après les informations de L'Equipe). C'est la solution chère à Jean-Michel Aulas en Ligue 1 qui continuerait d'insinuer le doute, et surtout l'espoir, parmi les dirigeants du basket national.

Une décision mi-mai pour la saison prochaine

Ainsi, la direction de la Ligue continuerait de songer à terminer l'exercice 2019-2020 en septembre, alors qu'il reste neuf journées à disputer en Jeep Elite et onze en Pro B. Normalement, des playoffs doivent être disputés dans la foulée, comme c'est traditionnellement le cas afin de déterminer le champion de France. Le comité directeur s'est aussi penché sur la saison prochaine, en retenant plusieurs possibilités de formule de compétition (et de nombre de clubs). La décision doit être prise aux alentours de la mi-mai. D'ici-là, il aura peut-être été décidé d'annuler la présente saison... ou pas.