La Jeep Elite va changer de nom à l'issue de la saison

La première division française de basket professionnel va encore changer de nom après trois saisons de Jeep Élite, appellation qui s’était bien intégrée dans le paysage du sport au ballon orange dans l’Hexagone. Selon L’Équipe, le partenariat de naming de trois ans entre la Ligue nationale de basket (LNB) et le constructeur Jeep qui prend fin à l’issue de l’exercice 2020-2021 ne sera pas prolongé. Le groupe Stellantis, maison mère de la célèbre marque automobile, a justifié sa volonté de ne pas continuer sa collaboration avec la LNB par un changement de politique. Ce partenariat rapportait 1,3 millions d’euros par an à la LNB. Ainsi, la fin de ce contrat ne fait pas ses affaires, à fortiori en pleine pandémie de coronavirus.

Après Amazon et RMC, Jeep s’en va

L’instance présidée par Alain Béral a déjà perdu gros ces derniers mois avec la perte de deux autres partenaires majeurs, à savoir Amazon (2017-2020) et son diffuseur RMC (2015-2020). Les partenariats, ajoutés aux droits TV, représentaient approximativement 65% du chiffre d’affaires annuel de la Ligue la saison dernière. Depuis, la position de la LNB a changé puisqu’elle a cédé ses droits télévisuels gratuitement à La Chaine L’Équipe et Sport en France, chaine du Comité national olympique et sportif français. Le quotidien sportif ajoute qu’un nouveau namer est recherché par la Ligue depuis plusieurs semaines pour prendre le relais après la marque automobile qui avait elle-même succédé à la Pro A, nom donné au championnat entre 1993 et 2018.