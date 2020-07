Jeep Elite : Trois recrues officialisées par Bourg-en-Bresse, Orléans confirme l'arrivée de Johnson-Odom

🔴 OFFICIEL

⚪️ Thomas Scrubb à la JL Bourg !

On ne s'arrête plus !! 🤯

L’effectif burgien continue de se former avec la signature de l’international Canadien, Thomas Scrubb (1,98 m, 28 ans) 🤩



Lire le communiqué ➡️ https://t.co/yKsyg6ZMgS



— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 21, 2020

Scrubb vient apporter son expérience

Ça bouge en Jeep Elite ! Alors que Strasbourg a officialisé la signature du Tchèque Jaromir Bohacik, deux autres clubs de l’élite hexagonale sont passés à l’action sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Le plus actif a été sans contestation Bourg-en-Bresse, qui a confirmé les arrivées de trois joueurs. Issu du Centre Fédéral de formation, l’ailier fort Darel Poirier (23 ans) va être mis à l’essai pendant un mois au début de la saison 2020-2021 après avoir donné satisfaction pendant sa période de réathlétisation. Du même âge, la deuxième recrue de la JL Bourg est l’ancien joueur de Lille et de Hyères-Toulon Luka Asceric, fils de l’ancien entraîneur du club burgien Nedeljko Asceric, en provenance du club serbe de Mega Bemax.La troisième et dernière recrue de Bourg-en-Bresse ce mardi est un nom connu de la Jeep Elite. Après avoir évolué sous les couleurs de Strasbourg la saison passée, l’international canadien au passeport britannique Thomas Scrubb (28 ans) a décidé de rester en France en rejoignant la JL Bourg. L’autre club actif sur le front du recrutement a été Orléans. L’OLB a officialisé l’arrivée pour une saison de l’arrière américain Darius Johnson-Odom (30 ans), qui a été rookie en NBA sous les couleurs des Los Angeles Lakers et qui, après avoir sillonné l’Europe en passant par l’Italie, la Turquie et la Grèce, va découvrir la saison prochaine le championnat de France, dans un club où il retrouvera Luke Fischer, avec lequel il a évolué sous les couleurs de l’université de Marquette.