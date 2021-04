💥 Toujours aussi sérieuse, la JDA Dijon Basket décroche un nouveau succès, cette fois-ci à Limoges !#MyJDA #Dijon #JeepELITE

Bourg enchaîne, Le Mans et Strasbourg se reprennent

Dijon en démonstration. La JDA ne talonne pas pour rien une équipe de Monaco pourtant sur un nuage depuis le début de la saison.Face à des Limougeauds qui restaient sur une lourde défaite déjà dans leur antre (86-62 contre Roanne) mais avaient immédiatement relevé la tête lors de la dernière journée en allant s'imposer d'un souffle à Cholet (82-81),. Limoges, grâce en premier lieu au Brésilien Caboclo, fraîchement débarqué mais déjà très précieux (28 points), a tenu une mi-temps (49-42 pour les visiteurs à la pause).face à cette JDA qui s'était rarement aussi facilement imposée cette saison.Pau-Lacq-Orthez n'en est pas encore là. Resté onze matchs sans gagner, l'Elan Béarnais occupe l'avant-dernière position. Toutefois, Pau va mieux depuis le coup de balai en haut-lieu (un nouveau président et un nouvel entraîneur sont arrivés). Trois jours après s'être offert à domicile le troisième du championnat Strasbourg (73-69),Petr Cornelie, meilleur marqueur du match avec 22 points devant le Roannais Francisco (21), et ses coéquipiers ont pris leur revanche mardi sur les terres de la Chorale grâce à une excellente première mi-temps (43-28 à la pause) qui a permis aux Béarnais, malgré un second acte de moins bonne facture de résister à la belle réaction des Roannais. Boulogne-Levallois, prochain adversaire de Pau-Lacq-Orthez, est prévenu : le Pau actuel n'a rien à voir avec celui d'il y a quelques semaines.Vainqueur à Gravelines-Dunkerque après prolongation lors de sa dernière sortie alors qu'il venait de perdre ses trois matchs précédents,Emmenée par ses deux hommes forts John Flowers (19 points) et Jérémy N'Zeulie (17 points), la « Jeu » n'a jamais tremblé mardi en Dordogne, où le quatrième du classement n'a laissé que des miettes à son adversaire (26-21, 23-20, 17-14, 15-13).par le septième du classement. Le Britannique Ovie Soko, auteur de 21 points dans cette partie, a notamment fait beaucoup de mal aux Nordistes, assommés dès la première mi-temps (53-28 à la pause). Comme Le Mans, Strasbourg restait sur une défaite lors de la dernière journée.Opposés à domicile mardi à l'avant-dernier du classement Nanterre,Les Franciliens, grâce à Isaiah Cordinier (20 points) et Tyler Stone (16 points) notamment, avaient pourtant beaucoup mieux démarré le match. Malheureusement pour les supporters de Nanterre, ils l'ont beaucoup moins bien terminé, puisque Bonzie Colson (22 points) et les siens ont fait la différence lors d'un dernier quart-temps à sens unique (34-19) qui a permis à la SIG d'ajouter une onzième victoire à son compteur de la saison.Limoges -: 69-103Roanne -: 72-80Boulazac -: 68-81- Le Portel : 90-61- Nanterre : 86-8118h30 : Chalon-sur-Saône - MonacoChalons-Reims - CholetGravelines-Dunkerque - ASVEL