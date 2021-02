Jeep Elite : Strasbourg enchaîne, coup d'arrêt pour Bourg

Bourg et un Andjusic de feu douchés en Champagne

BASKET - JEEP ELITE / 3EME JOURNEE



Vendredi 2 octobre 2020

Boulogne-Levallois - Cholet : 72-68

Samedi 3 octobre 2020

Dimanche 4 octobre 2020

Mardi 27 octobre 2020

Samedi 12 décembre 2020

Samedi 6 février 2021

BASKET - JEEP ELITE / 7EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Samedi 26 décembre 2020

Samedi 6 février 2021

BASKET - JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Roanne - Strasbourg : 78-82

Samedi 6 février 2021

BASKET - JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Dimanche 17 janvier 2021

Vendredi 29 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Strasbourg est inarrêtable actuellement. Six jours après avoir confirmé à domicile contre Cholet sa très belle forme du moment,dans un match en retard de la 12eme journée de Jeep Elite. Les Alsaciens, 6emes du classement, enregistrent ainsi une quatrième victoire consécutive après celles obtenues aux dépens de Pau-Lacq-Orthez, Roanne et donc Cholet. Vainqueur de huit points au Palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois samedi, Strasbourg aurait même pu infliger aux Franciliens leur plus lourd revers de la saison si DeAndre Lansdowne (19 points) et les siens n'avaient pas dilapidé quasi intégralement en seconde mi-temps une avance qui a atteint à un moment les... 24 points. La SIG a finalement réagi à temps pour signer un nouveau succès et rester invaincue en championnat en 2021. Beaucoup moins en verve que Strasbourg depuis le début de l'année, Nanterre restait sur trois défaites d'affilée avant de se rendre chez le dernier Boulazac pour le compte de la 3eme journée. Les hommes de Pascal Donnadieu s'y sont très largement imposés (96-74)., bourreau samedi chez lui de Gravelines-Dunkerque (104-69) et toujours invaincus à domicile grâce notamment aux 23 points de Lee et Johnson-Odom, déchaînés à longue distance (10 sur 14 à eux deux à trois points). Bourg-en-Bresse, l'une des équipes en forme, a quant à lui subi un coup d'arrêt.Vainqueurs en prolongation (108-103) dans le sillage d'un Jessie Begarin survolté dans le money time (17 points au total, 7 points et une passe dans la prolongation), les joueurs de Cédric Heitz, portés samedi par leurs deux Américains Archie (22 points) et Leslie (20 points, 9 rebonds), ont su éteindre la JLB d'un Danilo Andjusic sur un nuage (40 points, record de la saison). Le Serbe, qui avait débuté la rencontre sur un 7 sur 7 de loin, a poursuivi sur les mêmes bases, avec un 9 sur 14 final sur les tirs primés. Un autre soir, cela aurait assurément payé.- Roanne : 86-61Chalon -: 54-76- Gravelines-Dunkerque : 69-64- Le Portel : 91-68ASVEL -: 102-104 (ap)- Châlons-Reims : 87-72- Pau-Lacq-Orthez : 85-75Boulazac -: 74-96Châlons-Reims -: 78-87Nanterre -: 76-80- Bourg-en-Bresse : 80-71- Gravelines-Dunkerque : 104-69Limoges - Pau-Lacq-OrthezBoulazac - Le MansLe Portel - ASVELRoanne - Boulogne-LevalloisMonaco - Strasbourg- Bourg-en-Bresse : 108-103 (ap)Nanterre - DijonMonaco - Gravelines-DunkerqueCholet - Pau-Lacq-OrthezBoulazac - ASVELLimoges - Chalon-sur-SaôneLe Portel - Le MansOrléans - Boulogne-LevalloisPau-Lacq-Orthez -: 76-83- ASVEL : 85-75- Boulazac : 100-84Boulogne-Levallois -: 63-71Roanne - Le PortelDijon - OrléansMonaco - NanterreCholet - Le MansLimoges - Châlons-Reims