Jeep Elite : Pau accueille Emmanuel Lecomte en pigiste

Un choix important pour Pau

Blessé à la cheville, Justin Bibbins ne pourra pas fouler les parquets de la Jeep Elite avant « plusieurs semaines »d'après l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez. L'Américain est arrivé récemment au sein du club, en décembre, et, en quatre matchs avec Pau, il tourne déjà à 14,5 points et 4,8 passes de moyenne. Des statistiques plutôt bonnes. Son absence a donc poussé le club à trouver rapidement un pigiste.n. Âgé de 25 ans, le meneur mesure 1,80m. Emmanuel Lecomte, né à Ixelles, comme Frank Ntilikina, est passé par la NCAA, avant de rejoindre le G-League en 2018, chez les Clippers d'Agua Caliente. En 2018, il revient en Europe, plus précisément en Espagne et joue pour Murcia jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Il file ensuite à Gran Canaria. C'est en octobre 2020 qu'il arrive en Allemagne pour jouer avec Francfort.Recruté en très peu de temps, Emmanuel Lecomte n'est pas pour autant un choix fait à la va-vite. Pour le club béarnais, l'international belge a d'importantes qualités. Pour Laurent Villa, l'entraîneur du club, Lecomte est « un vrai meneur avec beaucoup de punch »De plus, il est aussi capable de « créer et défendre fort ».Des qualités qui vont pouvoir aider l'équipe actuellement classée en quinzième position en Jeep Elite.L'EBPLO devrait d'ailleurs bientôt être repris par des investisseurs américains qui ne sont autres que Rick Pitino, Stu Jackson et Jamal Mashburn.