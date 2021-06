Jeep Elite - Nanterre : Wembanyama quitte le club

Victor Wembanyama nous a informé de sa décision de quitter Nanterre 92, malgré le projet ambitieux proposé par le club.



Déjà élu meilleur espoir de Jeep Elite

Arrivé à Nanterre en 2014, à l'âge de 10 ans, Victor Wembanyama quitte le club des Haut-de-Seine. Le grand espoir du basket français, qui mesure déjà 2,19m à 17 ans et est annoncé comme un Top 10 de la draft NBA 2023 (il ne sera éligible que dans deux ans), a annoncé à sa direction sa décision de quitter le club. Il souhaiterait évoluer en Euroligue, et le club entraîné par Pascal Donnadieu ne peut pas lui offrir la plus importante des Coupes d'Europe, puisqu'il vient de terminer seulement dixième de la saison régulière de Jeep Elite.Mais une aventure du côté de Paris, qui vient de monter en Jeep Elite, n’est pas impossible non plus, à condition que Nanterre, où il avait signé pour trois saisons en 2019, accepte de l’envoyer chez un club rival. Évoluer dans un club étranger jouant l’Euroligue est « la solution la plus plausible » selon le quotidien, et ils sont sans doute nombreux à s'être intéressés à son impressionnant profil.Né en 2004, Victor Wembanyama a reçu cette année le trophée de meilleur espoir de Jeep Elite.Le jeune Français a également découvert l’Eurocoupe cette saison (la deuxième Coupe d’Europe dans la hiérarchie) et a tourné à 1,3 points et 2,3 rebonds de moyenne en quatre matchs, lui qui a été arrêté pendant trois mois en raison d’une fissure du péroné. Le nom de sa future destination devrait être connu rapidement. Ce devrait être son dernier club avant le grand saut vers les Etats-Unis...