Jeep Elite – Nanterre : Coup d'arrêt pour le grand espoir du basket français

Déjà quatre matchs d'Eurocoupe pour Wembanyama

Coup dur pour le grand espoir du basket français, attendu tout en haut du classement de la draft NBA 2022. Victor Wembanyama sera en effet absent pendant deux mois, en raison d’une « fissure de contrainte au péroné », a fait savoir son club de Nanterre. L’ailier fort, qui fêtera ses 17 ans le 4 janvier et qui mesure déjà 2,18m, s’est blessé lors d’un match avec les Espoirs de Nanterre contre Gravelines, où il avait marqué 19 points (8/16 aux tirs), pris 10 rebonds, réussi 6 contres, 5 interceptions et 3 passes décisives en 36 minutes.Cette saison, Wembanyama bénéficie d’une double licence pour évoluer à la fois avec les Espoirs de Nanterre, et avec l’équipe A, en Jeep Elite et en Eurocoupe. Nanterre occupe actuellement la sixième place du championnat de France, avec trois victoires et deux défaites, mais le classement est tronqué en raison des cas de coronavirus et de l’obligation de huis clos qui a empêché certains clubs de jouer (des équipes ont disputé sept matchs, d’autres seulement trois). En Eurocoupe, la deuxième Coupe d’Europe dans la hiérarchie continentale,Alors qu’il lui reste encore deux matchs de poule à jouer, le club francilien est déjà assuré de participer au Top 16, tout comme les autres clubs français en lice, Monaco, Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse. Le Top 16 doit se dérouler du 13 janvier au 10 mars. Victor Wembanyama reviendra donc pendant cette phase, si la guérison se passe bien pour lui.